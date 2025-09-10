Alertă aeriană şi reacţie rapidă a forţelor MApN, după ce a fost detectat un grup de drone la graniţa cu Ucraina

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 10:17 / actualizat: 10 septembrie 2025, 11:20

Ministerul Apărării anunţă că, în noaptea de marţi spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.

La ora 01:27 a fost transmis mesajul RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

Conform MApN, nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naţionale menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru naţional.

‘Suntem în contact permanent cu aliaţii noştri, schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a flancului estic al NATO’, transmite MApN.

Polonia şi-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varşovia implicându-se astfel în premieră în războiul din ţara vecină şi numind încălcarea spaţiului său aerian drept ‘un act de agresiune’, informează Reuters, AFP, dpa şi EFE. AGERPRES