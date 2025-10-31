Ascultă Radio România Iași Live
Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:29

Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va începe din 22 noiembrie.

Votul se va desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

Într-un comunicat de presă, Autoritatea Electorală Permanentă își reafirmă determinarea de a colabora cu toate instituțiile implicate pentru organizarea în condiții de legalitate, transparență și integritate a procesului electoral și reamintește alegătorilor să se informeze corect și doar din surse oficiale.

OUG pentru organizarea alegerilor locale, adoptată de Guvern

Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.

Noutatea este legată de un proiect pilot ce se poate desfășura în cel puțin șase secții de votare din București, care să permită persoanelor cu deficiențe de vedere să-și exercite independent dreptul de vot. Cu detalii, redactorul RRA Andrei Șerban.

Reporter: Ordonanța de urgență pentru localele parțiale din 7 decembrie asigură desfășurarea în condiții optime a alegerilor pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al Capitalei și primarii din unele circumscripții electorale.

Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Actul normativ aduce și o noutate, și anume Autoritatea Electorală Permanentă poate pune în practică un proiect pilot în cel puțin șase secţii de votare din municipiul București, în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere.

Scopul este acela de a crește accesul la procesul electoral pentru acești alegători. Totodată, pentru personalul implicat în organizarea acestor alegeri, se mențin cuantumurile indemnizațiilor stabilite pentru alegele din 4 mai anul acesta.

