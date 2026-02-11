Actul normativ ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice a primit raport favorabil

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 februarie 2026, 17:57

Modificările legislative care vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi ordinul de protecţie, au primit raport favorabil în Comisia specială comună a Parlamentului.

Actul normativ introduce măsuri concrete menite să crească eficienţa intervenţiei statului pentru protejarea victimelor.

Documentul prevede, printre altele, instituirea obligaţiei autorităţilor publice locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei victimelor violenţei domestice de a contacta victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecţie şi cu cel puţin 14 zile anterior expirării acestuia pentru informarea privind dreptul de a solicita prelungirea. Totodată se instituie dreptul victimei de a depune cerere pentru emiterea ordinului de protecţie, fie la instanţa de domiciliu, fie la instanţa din circumscripţia în care au fost săvârşite faptele. În plus, la Camera Deputaţilor a fost adoptat un amendament care vizează una dintre cauzele majore ale violenţei domestice. Consumul de alcool reprezintă în multe situaţii un factor major de risc, iar acest amendament permite instanţei să dispună programe specializate pentru tratarea dependenţei de alcool, atunci când acest factor este identificat ca risc.

Preşedintele Comisiei Speciale Comune, liberala Alina Ghorgiu: Trebuie să introducem şi această prevedere ca, în cazul în care agresorul este consumator de alcool, pe lângă ce era în textul de lege, substanţe psihoactive, instanţa să poată dispună cu acordul acestuia integrarea agresorului într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcolizare, asistenţă de specialitate.

Tot astăzi Comisia Specială a mai adoptat majorarea unor pedepse pentru agresorii domestici de la minimum 5 ani la maximum 10 ani, faţă de şapte ani cât este în prezent.

Modificările legislative vor fi trimise pentru vot decizional în Camera Deputaţilor. (Rador/ imagine generata cu AI)