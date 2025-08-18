Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 06:54

Absolvenţii de liceu care au susţinut cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului află astăzi primele rezultate.

Notele trebuie afişate până la ora 12:00, atât pe site-ul bacalaureat.edu.ro, cât şi în centrele de examen.

Tot astăzi, între orele 14:00 şi 18:00, dar şi marţi şi miercuri, candidaţii îşi vor putea vizualiza lucrările şi depune contestaţii, după ce completează o declaraţie prin care îşi dau acordul ca nota de după recorectare să fie cea finală.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august, iar Bacalaureatul este promovat dacă au fost susţinute toate probele, iar la fiecare dintre cele scrise s-a obţinut minimum nota 5, iar media este cel puţin 6. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

