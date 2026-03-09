A început astăzi demontarea teraselor de pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași



Primăria a început astăzi demontarea teraselor de pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași.

Acțiunea face parte dintr-un plan de reconfigurare a zonei centrale.

Primarul Mihai Chirica a explicat că scopul principal este punerea în valoare a monumentelor istorice, care erau până acum parțial mascate de structurile comerciale.

Edilul a dat asigurări că activitatea teraselor nu va fi suspendată. Totuși, patronii sunt obligați să vină cu noi proiecte de amenajare, care să respecte vizibilitatea clădirilor de patrimoniu și să se integreze armonios în peisajul arhitectural al orașului:

Declarație consemnată de Constantin Mihai.