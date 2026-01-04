70 de intervenţii Salvamont în 24 de ore; 91 de persoane salvate din zona montană

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 10:05

Dispeceratul Naţional Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 70 de apeluri de urgenţă prin care s-a solicitat intervenţia echipelor Salvamont din întreaga ţară.

Cele mai multe solicitări au fost pentru Salvamont Maramureş (16 apeluri), urmate de Salvamont Lupeni (9 apeluri) şi Salvamont Municipiul Braşov (9 apeluri). De asemenea, au intervenit echipele Salvamont din Harghita (5), Sibiu (4), Gorj (4), Neamţ (3), Voineasa (3), Bihor (3), Prahova (2), Caraş-Severin – Muntele Mic (2), Predeal (2), Suceava (2), Mureş (2), Sinaia (1), Brezoi (1), Alba (1) şi Bistriţa-Năsăud (1).

În urma intervenţiilor, 91 de persoane au fost salvate, dintre care 19 au necesitat transport la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont. Celelalte persoane salvate au primit acordul de a se deplasa la unităţile medicale cu mijloacele de transport ale aparţinătorilor.

Totodată, Dispeceratul Naţional Salvamont a mai primit 52 de apeluri prin care turiştii au solicitat sfaturi şi informaţii despre trasee turistice din zona montană.

Reprezentanţii Salvamont România fac apel la prudenţă şi responsabilitate în desfăşurarea activităţilor montane şi îi îndeamnă pe turişti să se alăture campaniei de reducere a numărului de accidente montane, prin informare corectă şi respectarea recomandărilor specialiştilor. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro