4 februarie – România se luminează în portocaliu de Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, într-un mesaj de solidaritate și speranță

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 13:00

De Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, marcată anual pe 4 februarie, zeci de clădiri și obiective emblematice din București și alte localități din România vor fi luminate în portocaliu – culoarea internațională a luptei împotriva cancerului.

Acțiunea face parte din mobilizarea globală World Cancer Day, inițiată de The Union for International Cancer Control (UICC), și este susținută în România de Asociația Magic, partener UICC din anul 2021.

Prin acest gest simbolic, România se alătură comunității internaționale care, în fiecare an, transmite un mesaj comun: cancerul ne privește pe toți, iar sprijinul pentru pacienți și familiile lor este esențial.

𝙊 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙪 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙞 𝙞𝙜𝙣𝙤𝙧𝙖𝙩𝙖̆

Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică, la nivel global, fiind a doua cauză majoră de deces din lume, după afecțiunile cardiovasculare, și cauza principală de deces în rândul copiilor și adolescenților.

Potrivit celor mai recente estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproape 20 de milioane de cazuri noi de cancer sunt diagnosticate anual la nivel mondial, iar aproximativ 10 milioane de oameni își pierd viața din cauza acestei boli – mai mult decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza la un loc.

În România, aproximativ 100.000 de oameni sunt diagnosticați oncologic în fiecare an.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unor programe eficiente de prevenție și diagnosticare precoce, numărul cazurilor va continua să crească în următoarele decenii.

𝘾𝙖𝙣𝙘𝙚𝙧𝙪𝙡 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙥𝙞𝙞: 𝙤 𝙡𝙪𝙥𝙩𝙖̆ 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙞 𝙘𝙖̂𝙨̦𝙩𝙞𝙜𝙖𝙩𝙖̆

La nivel mondial, aproximativ 400.000 de copii și adolescenți (0–19 ani) sunt diagnosticați anual cu cancer.

În România, în fiecare an, sunt diagnosticați oncologic în medie 422 – 461 de copii și adolescenți. Și, deși medicina pediatrică a făcut progrese importante, iar rata de supraviețuire la 5 ani a ajuns și la noi la peste 70%, aceasta rămâne sub media Uniunii Europene (81%).

Diferențele de acces la diagnostic rapid (numeroase cazuri de cancer pediatric sunt diagnosticate în stadii avansate), la tratamente moderne și suport pentru familii continuă să influențeze șansele copiilor la viață și la o copilărie cât mai normală.

Lupta cu cancerul pediatric este și ea marcată anual: 15 februarie, Ziua Mondială a Copilului Bolnav de Cancer (International Childhood Cancer Day).

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) reamintește an de an obiectivul-țintă ca, până în 2030, procentul de supravieţuire a copiilor diagnosticați cu cancer să nu fie mai mic de 60% nicăieri în lume.

𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞, 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐋𝐮𝐩𝐭𝐞𝐢 𝐢̂𝐦𝐩𝐨𝐭𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢.

𝟏𝟓 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞, 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐁𝐨𝐥𝐧𝐚𝐯𝐢 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫

Ambele zile sunt portavoci importante în campania împotriva cancerului, care aduc laolaltă în această luptă cercetători, medici, pacienţi, guverne, organizații non-guvernamentale și mass-media. Scopurile sunt de a crește în comunități gradul de conștientizare a acestui flagel, de a spori prevenția, de a reduce impactul bolii asupra pacienților oncologici și familiilor lor, de a milita și dezvolta politici publice pentru accesul egal al tuturor la diagnosticare și tratament și, deloc în ultimul rând, de a vorbi despre cât de multă speranță există chiar și în această cea mai înspăimântătoare boală.

𝙋𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩̦𝙞𝙖 𝙨̦𝙞 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙞𝙘𝙪𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙤𝙘𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙫𝙚𝙖𝙯𝙖̆ 𝙫𝙞𝙚𝙩̦𝙞

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, iar prin depistare timpurie și acces la tratament adecvat ar putea fi salvate anual 3,7 milioane de vieţi – adulți și copii, deopotrivă.

Astfel, World Cancer Day este un prilej de a vorbi nu doar despre cifre, ci și despre empatie, solidaritate și speranță.

𝙐𝙣 𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙢𝙗𝙤𝙡𝙞𝙘, 𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙨𝙖𝙟 𝙘𝙤𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫

Miercuri seara, 4 februarie 2026, între orele 18:00 și 22:00, la inițiativa Asociației Magic, 68 de clădiri simbol și monumente din București și alte 31 de localități din România vor fi iluminate în portocaliu, pentru a face vizibilă această luptă care, de cele mai multe ori, se poartă în tăcere.

𝗢𝗿𝗮𝘀̦𝗲𝗹𝗲 𝘀̦𝗶 𝗼𝗯𝗶𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮, 𝗹𝘂𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘂 – 𝗺𝗶𝗲𝗿𝗰𝘂𝗿𝗶, 𝟰 𝗳𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗕𝗨𝗖𝗨𝗥𝗘𝗦̦𝗧𝗜

Arcul de Triumf

Palatul Parlamentului

Primăria București

Opera Română

Muzeul Național de Artă al României

Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”

Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”

Palatul CEC

Cercul Militar Național

Teatrul Odeon

CREART

Opera Comică pentru Copii

Clădirea Corului Național Madrigal

Turnul STS

Palatul Național al Copiilor

Magazinul Muzica

Grand Hotel Bucharest

Hilton Garden Inn Bucharest Airport

Hilton Garden Inn Old Town

Hotel Ramada (angajații de la recepție vor purta panglici portocalii)

Hotel Sheraton

𝗔𝗟𝗕𝗔 𝗜𝗨𝗟𝗜𝗔

Palatul Principilor

𝗕𝗔𝗜𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗘

Primăria Baia Mare

𝗕𝗔̆𝗜𝗟𝗘 𝗛𝗘𝗥𝗖𝗨𝗟𝗔𝗡𝗘

Podul de Piatră de peste Cerna

𝗕𝗢𝗧𝗢𝗦̦𝗔𝗡𝗜

Primăria Botoșani

𝗕𝗥𝗔𝗦̦𝗢𝗩

Literele de pe Tâmpa

Primăria Brașov

𝗖𝗔̂𝗠𝗣𝗨𝗟𝗨𝗡𝗚 𝗠𝗨𝗦𝗖𝗘𝗟

Primăria Municipiului Câmpulung Muscel

𝗖𝗟𝗨𝗝 – 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗖𝗔

Casa de Cultură a Studenților ”Dumitru Fărcaș”

Opera Națională Română (între orele 19:00–20:00)

Podul Oașului – Răsăritului

𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧̦𝗔

Farul Genovez

𝗖𝗥𝗔𝗜𝗢𝗩𝗔

Teatrul Național ”Marin Sorescu”

𝗗𝗥𝗢𝗕𝗘𝗧𝗔 𝗧𝗨𝗥𝗡𝗨 𝗦𝗘𝗩𝗘𝗥𝗜𝗡

Palatul Culturii ”Teodor Costescu”

FĂGĂRAȘ

Cetatea Făgărașului

𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧̦𝗜

Consiliul Județean Galați

𝗛𝗨𝗡𝗘𝗗𝗢𝗔𝗥𝗔

Casa de Cultură Hunedoara (Centrul Cultural ”Corviniana”)

𝗜𝗔𝗦̦𝗜

Palatul Culturii din Iași

Primăria Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”

𝗠𝗔𝗚𝗟𝗔𝗩𝗜𝗧

Primăria Maglavit

𝗠𝗔𝗡𝗚𝗔𝗟𝗜𝗔

Casa de Cultură

Muzeul de Arheologie

𝗢𝗥𝗔𝗗𝗘𝗔

Podul Centenarului

Palatul Rutier de pe Calea Borșului

𝗣𝗜𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗘𝗔𝗠𝗧̦

Primăria Municipiului Piatra-Neamț

Teatrul Tineretului

Consiliul Județean Neamț și Prefectura Neamț

𝗥𝗔̂𝗠𝗡𝗜𝗖𝗨 𝗦𝗔̆𝗥𝗔𝗧

Primăria Râmnicu Sărat

𝗥𝗔̂𝗠𝗡𝗜𝗖𝗨 𝗩𝗔̂𝗟𝗖𝗘𝗔

Primăria Râmnicu Vâlcea

𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman

𝗦𝗜𝗕𝗜𝗨

Primăria Sibiu

Filarmonica de Stat din Sibiu

𝗦𝗜𝗚𝗛𝗘𝗧𝗨 𝗠𝗔𝗥𝗠𝗔𝗧̦𝗜𝗘𝗜

Primăria Sighetu Marmației

𝗦𝗨𝗖𝗘𝗔𝗩𝗔

Teatrul ”Matei Vișniec”

𝗦𝗟𝗢𝗕𝗢𝗭𝗜𝗔

Casa de Cultură

𝗧𝗔̂𝗥𝗚𝗢𝗩𝗜𝗦̦𝗧𝗘

Primăria Municipiului Târgoviște

TÂRGU JIU:

Primăria Târgu Jiu

TÂRGU NEAMȚ:

Spitalul Orășenesc ”Sf. Dimitrie”

Primăria Târgu Neamț

𝗧𝗜𝗠𝗜𝗦̦𝗢𝗔𝗥𝗔

Opera Națională din Timișoara

Ibis Timișoara Center City

Consiliul Județean Timiș

Hotel Mercure

𝗧𝗨𝗟𝗖𝗘𝗔

Monumentul Independenței

”Tulcea, te iubesc!” (zona Pelican)

Mozaicul din Blocul Belvedere

𝗭𝗔𝗟𝗔̆𝗨

Primăria Municipiului Zalău

”În jur de 450 de copii între 0 și 19 ani sunt diagnosticați anual cu cancer în România. În întreaga lume, sunt aproximativ 400.000 de cazuri noi. Iar asta este un paradox, dat fiind că în prezent medicina a evoluat atât de mult, încât 90% dintre tipurile de cancer sunt tratabile. Deci problema e în educație, în conștientizare, pentru prevenirea sau depistarea cât mai din timp a unui cancer. În țările cu sisteme de sănătate șubrede, asta e problema cea mai mare. Magic și celelalte ONG-uri care activează în zona asta încearcă să compenseze sau măcar să atenueze aceste lipsuri. Pentru noi, copiii aceștia și familiile lor nu sunt statistici, cifre pe hârtii uitate prin sertare. Sunt aproape familia noastră, se pot baza pe noi în orice moment al drumului lor spre vindecare. Și uneori rămân cu noi și după. Avem voluntari foști beneficiari – au crescut, au absolvit facultăți, și-au întemeiat familii și astăzi sunt voluntari în Magic. În cei peste 11 ani, de când suntem alături de copiii cu diagnostice oncologice și de familiile lor, am adunat multă durere și neputință. Și totuși, parcă mai multă frumusețe și încredere în oameni.” – Andreea Nichita, supraviețuitor al luptei cu cancerul și președinta Asociației Magic.

Cei care întâlnesc în drumul lor clădiri luminate în portocaliu sunt invitați să le fotografieze și să le distribuie pe rețelele sociale, folosind hashtagurile #ImpreunaPentruFiecare #MakeTimeToCare #WorldCancerDay #AsociatiaMagic, pentru a aduna laolaltă mesaje de susținere și speranță.

𝗗𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲 𝗔𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁̦𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰

Fondată în 2014, Asociația Magic dezvoltă astăzi 12 proiecte dedicate copiilor cu afecțiuni grave și familiilor lor, oferind sprijin emoțional, social, material și financiar. Prin implicarea a peste 2.000 de voluntari, a zeci de mii de donatori și sute de parteneri, Magic ajută anual peste 14.000 de familii cu copii grav bolnavi să treacă mai ușor prin cele mai grele momente.

Mai multe informații: www.asociatiamagic.ro