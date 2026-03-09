273 de cetăţenii români şi din alte state UE au fost evacuaţi cu zboruri ale companiei poloneze LOT

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 martie 2026, 12:45

Două zboruri de evacuare cu 273 de cetăţenii români la bord operate de compania poloneză LOT au aterizat azi noapte la Bucureşti.

La bordul celor două aeronave s-au aflat şi 83 de cetăţeni eligibili din statele membre ale Uniunii Europene şi din state terţe participante la Mecanismul RescEU, activat la solicitarea ţării noastre.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, România este prima ţară care solicită activarea acestui mecanism pentru repatrieri de la crearea lui în 2019.

RescEU este o rezervă strategică de capacităţi şi stocuri europene de răspuns în caz de dezastre, finanţată integral de Uniune, completează Mecanismul de Protecţie Civilă şi a mai fost utilizat, printre altele, la stingerea incendiilor din Grecia în 2023 şi la asistenţă în Turcia după cutremure.

Alianţa pentru Unirea Românilor critică modul în care Ministerul de Externe gestionează situaţia. Statul român pare să reacţioneze târziu, comunică incoerent şi transmite impresia că nu are un mecanism clar şi bine pus la punct pentru protejarea propriilor cetăţeni aflaţi în situaţii de risc, scrie într-un comunicat din această dimineaţă.

Ministerul Afacerilor Externe al României a demonstrat, consideră AUR, că este depăşit de o situaţie care ar fi trebuită anticipată şi gestionată instituţional, cu calm, profesionalism şi eficienţă administrativă. (Rador/ FOTO imagine generata cu AI)

