Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile

Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile

Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 07:47

Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros.

Meteorologii spun că România va avea parte de o răcire a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, estul şi centrul ţării. Va fi şi ger, pe timpul nopţilor şi al dimineţilor, cu temperaturi care pot ajunge şi la -17 grade. Sudul ţării, mai exact judeţele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa şi Tulcea, se află până astăzi la prânz sub un cod galben de ninsori.

Oana Catrina, de la Administraţia Naţională de Meteorologie: Până spre vineri, vremea va fi una deosebit de rece, geroasă în special în jumătatea de nord a teritoriului şi pe arii mai restrânse în rest. După data de 16 ianuarie, din datele de care dispunem în acest moment, se întrevede o încălzire treptată a vremii, încălzire care va conduce la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an; cam de la -3 grade, maximele în estul Transilvanie şi până spre 5 grade pe Litoral, cu 2-3 grade în Capitală, iar dacă ne referim strict la temperaturile minime, pentru această perioadă din an ar trebui să avem cam -12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade pe Litoral şi în Deltă, cu -5, -4 grade în Capitală.

În Bucureşti, va ninge până marţi, iar vremea va fi geroasă în această perioadă. O atenţie deosebită se îndreaptă şi asupra munţilor, unde este risc crescut de avalanşe. În Munţii Făgăraş, Bucegi şi Ţarcu-Godeanu, este un risc de gradul 4 din 5. Salvamontiştii vâlceni au intervenit aseară pentru recuperarea a trei copii rătăciţi în zona împadurită din apropierea pârtiei de schi de la Obârşia Lotrului. Tinerii au fost găsiţi şi predaţi în siguranţă părinţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:25

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie- 4 ianuarie 2026, numărul total fiind, până în prezent, de 11 în...

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie
Meteorologii au emis noi avertizări de ger și ninsori
Naţional sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 11:58

Meteorologii au emis noi avertizări de ger și ninsori

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie Ziua/luna/anul: 10-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 10 ianuarie, ora 10:00 –...

Meteorologii au emis noi avertizări de ger și ninsori
Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă
Naţional sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 08:47

Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă

În contextul episodului de ger ce va urma, autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi gaze naturale şi...

Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă
Infotrafic la ora 8:00
Naţional sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 08:34

Infotrafic la ora 8:00

Despre cum se circulă la ora 8:00 pe principalele drumuri naţionale, aflăm acum de la inspectorul principal de poliţie, Mihai Sitaru, de la...

Infotrafic la ora 8:00
Naţional sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 08:29

Alexandru Rogobete anunţă programe de educaţie pentru sănătate şi alimentaţie corectă

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au început un demers pentru realizarea unor programe de educaţie pentru...

Alexandru Rogobete anunţă programe de educaţie pentru sănătate şi alimentaţie corectă
Naţional sâmbătă, 10 ianuarie 2026, 07:34

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)

Opt persoane diagnosticate cu gripă au murit săptămâna trecută, ceea ce ridică la 11 numărul total al deceselor din acest sezon. Institutul...

Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 19:19

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în...

CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale
Naţional vineri, 9 ianuarie 2026, 17:43

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR

Preşedintele Nicuşor Dan spune că România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, organizaţie din care...

România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR