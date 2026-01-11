Vremea se va răci semnificativ în toată ţara în următoarele zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 ianuarie 2026, 07:47

Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros.

Meteorologii spun că România va avea parte de o răcire a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, estul şi centrul ţării. Va fi şi ger, pe timpul nopţilor şi al dimineţilor, cu temperaturi care pot ajunge şi la -17 grade. Sudul ţării, mai exact judeţele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa şi Tulcea, se află până astăzi la prânz sub un cod galben de ninsori.

Oana Catrina, de la Administraţia Naţională de Meteorologie: Până spre vineri, vremea va fi una deosebit de rece, geroasă în special în jumătatea de nord a teritoriului şi pe arii mai restrânse în rest. După data de 16 ianuarie, din datele de care dispunem în acest moment, se întrevede o încălzire treptată a vremii, încălzire care va conduce la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an; cam de la -3 grade, maximele în estul Transilvanie şi până spre 5 grade pe Litoral, cu 2-3 grade în Capitală, iar dacă ne referim strict la temperaturile minime, pentru această perioadă din an ar trebui să avem cam -12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre -2 grade pe Litoral şi în Deltă, cu -5, -4 grade în Capitală.

În Bucureşti, va ninge până marţi, iar vremea va fi geroasă în această perioadă. O atenţie deosebită se îndreaptă şi asupra munţilor, unde este risc crescut de avalanşe. În Munţii Făgăraş, Bucegi şi Ţarcu-Godeanu, este un risc de gradul 4 din 5. Salvamontiştii vâlceni au intervenit aseară pentru recuperarea a trei copii rătăciţi în zona împadurită din apropierea pârtiei de schi de la Obârşia Lotrului. Tinerii au fost găsiţi şi predaţi în siguranţă părinţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)