TAROM: Niciunul dintre scenarii nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant

Publicat de Andreea Drilea, 18 aprilie 2026, 10:22

Niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile, pe motivul penuriei de carburant, în aceste condiţii de piaţă, precizează operatorul aerian naţional, printr-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

‘În România nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimţit la nivel de industrie provine din volatilitatea preţului ţiţeiului pe termen mediu şi lung. În aceste condiţii de piaţă, niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant. Compania Naţională de Transport Aerian are asigurate cantităţile necesare de kerosen, reconfirmate cu furnizorii săi şi va continua să ofere zboruri sigure, coordonate profesionist, în regim normal’, se precizează în documentul citat.

Anterior, oficialii Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA) au avertizat că în următoarele şase săptămâni anumite părţi din Europa s-ar putea confrunta cu un deficit în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, în condiţiile în care aproximativ 75% din importurile nete de kerosen ale Europei vin din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, în comunicatul transmis vineri AGERPRES, compania TAROM acuză prejudicii comerciale, după ce în presă au apărut informaţii conform cărora Guvernul va decide în două săptămâni dacă închide TAROM. Potrivit operatorului aerian, sute de bilete B2B şi contracte pentru curse charter ce urmau a fi achiziţionate de parteneri au fost puse în stand by în mai puţin de 24h de la apariţiile de presă, până la finalul lunii aprilie.

‘TAROM este menţionată în raportul CNR9 făcut public ieri (joi, n.r.) care indică faptul că statul român îşi propune să se implice în analizarea direcţiei strategice de activitate a Companiei Naţionale de Transport Aerian, fără a interfera cu activităţile operaţionale curente. Activitatea TAROM continuă în regim normal, variantele comunicate pe 16 aprilie presei, aflate în evaluare, pot conduce la linii directoare şi decizii viitoare asupra formei pe care strategia companiei o va avea, nu la decizii proxime asupra fondului, respectiv nu asupra operaţiunilor zilnice ale TAROM’, subliniază sursa citată.

Potrivit TAROM, în continuare, accentul se pune pe discuţii şi negocierea cu Comisia Europeană cu privire la prelungirea termenului de finalizare a Planului de restructurare după data de 30 decembrie 2026. ‘Acest demers apare în contextul activităţii TAROM afectate de conflictul fără precedent din Orientul Mijlociu care a condus fie la anularea zborurilor, fie la diminuarea drastică de pasageri spre destinaţiile afectate de război, timp în care compania nu are voie să îşi schimbe rutele de zbor listate în Planul de restructurare depus în 2022’, se mai precizează în comunicat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat, joi, că săptămâna viitoare va propune spre aprobare în Guvern un memorandum privind redresarea celor 22 de companii de stat analizate în cadrul unei note de informare prezentate în şedinţa Executivului.

Gheorghiu a explicat că fiecare companie a trecut printr-un proces de autoevaluare pe şapte dimensiuni – strategie, guvernanţă, model de business, performanţă comercială, operaţională, patrimonială şi financiară – în urma căruia a fost realizată o clasificare strategică şi o recomandare de acţiune pentru fiecare entitate.

Ea a menţionat redresarea operaţională ca o opţiune în cazul CFR Călători, Metrorex şi TAROM.

‘În aceste companii e nevoie de măsuri ferme, de redresare, implementate cu sprijinul unor specialişti care au făcut până acum redresări în alte ţări sau în alte companii similare, iar acolo unde este cazul e nevoie de notificarea Comisiei Europene pentru un eventual ajutor de stat’, a declarat Gheorghiu.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 10 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din vara anului 2026, TAROM va începe modernizarea flotei proprii cu un număr de minimum patru aeronave Boeing 737, dintre care primele două vor sosi în iulie şi august a.c. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro