Studiu – Tot mai mulţi români se confruntă cu anxietate sau depresie

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2025, 08:39

Tot mai mulţi români se confruntă cu anxietate sau depresie.

Mai exact, unul din patru a avut astfel de simptome în ultimele luni, potrivit unui studiu realizat de Parteneriatul pentru Sănătate mentală, format din medici de familie, psihiatrii şi asociaţii de pacienţi.

Aproape jumătate dintre cei care spun că trec prin episoade depresive fac parte din generaţia Z, adică sunt tineri între 18 şi 27 de ani.

În sprijinul lor a fost lansat recent un test online gratuit pentru evaluarea riscului de depresie.

Reporter: Adriana Turea – Coordonatorul grupului de sănătate mintală Societatea Naţională de Medicină a Familiei, doctor Camelia Bacri, explică de ce adolescenţii şi tinerii sunt atât de afectaţi.

Camelia Bacri: Studiile statistice spun că ei, în proporţie de 30%, doar ies din izolare. Mulţi petrec foarte mult timp pe social media şi de aici putem să constatăm şi să judecăm faptul că, de fapt, ei îşi creează identitatea dintr-o social media actuală. Pentru a crea identitatea unui copil e nevoie de relaţii, de interacţiune socială. Asta este unul din motive. Cred că ea a fost una din cele mai afectate categorii sociale, de pandemie.

Reporter: Doctor Camelia Bacri sublinează că primul pas spre vindecare este recunoaşterea problemei şi apelarea la ajutor specializat. Vorbitul despre sănătatea mintală nu este un semn de slăbiciune, ci de grijă faţă de noi înşine. Cei care vor să afle dacă au un risc de depresie, pot accesa testul gratuit pe www.copac.ro / parteneriatul- pentru- sănătate – mintală. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

