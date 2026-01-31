Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an

Ascultă Radio România Iași Live
Naţional

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 11:01

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni, 2 februarie, de la ora 16:00, pentru prima sesiune parlamentară din acest an.

Până la adoptarea bugetului de stat, care trebuie mai întâi avizat de guvern, grupurile parlamentare din coaliția de guvernare urmează să-și stabilească prioritățile legislative și să discute măsurile ce urmează să fie inițiate și implementate.

În același timp, opoziția pregătește două moțiuni simple împotriva miniștrilor de externe și apărare.

