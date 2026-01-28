Ascultă Radio România Iași Live
România, pe primul loc în Europa la incidenţa şi mortalitatea prin cancer de col uterin

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 08:36

Cu nouă cancere de col uterin diagnosticate pe zi şi şase decese, România rămâne pe primul loc în Europa la incidenţa şi mortalitatea prin această boală, provocată în principal de infecţia cu virusul HPV.

Cele mai multe cazuri ar putea fi prevenite prin vaccinarea anti-HPV şi controale periodice – atrag atenţia medicii.

Monica Cîrstoiu este şefa Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Monica Cîrstoiu: Unul din nouă cazuri la nivel european îl producem noi. Unul din 7,5 decese la nivel european, da, tot noi, România, îl aducem. Avem cea mai mare incidenţă din Europa – de 2,5 ori mai mare decât media europeană. Şi dacă vorbim de mortalitate, cea mai mare mortalitate – de patru ori mai mare decât cea europeană. Sunt lucruri grave, care impactează atât femeile cât şi bărbaţii, pentru că infecţia cu HPV generează 5% din tot ceea ce înseamnă cancerele, atât la femei cât şi la bărbaţi.

Realizator: Profesor doctor Monica Cîrstoiu subliniază că vaccinarea anti-HPV a fetelor şi băieţilor, alături de screeningul regulat, reprezintă cea mai eficientă metodă de reducere a acestor cifre alarmante şi face apel la populaţie să se informeze corect.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

