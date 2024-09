Recomandări din partea medicilor pentru temperaturile ridicate din timpul zilei

Pentru prevenirea incidentelor în timpul perioadelor cu temperaturi extreme, vă făcem urmatoarele recomandări:

– evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00;

– dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

– nu folosiți ventilatoare dacă temperatura aerului depăşește 32 grade Celsius;

– dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă și/sau la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);

– purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

– pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă;

– consumați lichide suficiente (2 – 4litri/zi), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute;

– nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

– evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

– consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, pepene roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă;

– o doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;

– evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinarit, etc).

– aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

– evitați scăldatul în locuri neamenajate (râuri, lacuri, iazuri etc) deoarece există riscul de înec, dar și de contactare a unor afecțiuni (leptospiroză, meningită, boli de piele, etc), recomandare valabilă atât pentru copii cât și pentru adulți;

– păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate.

Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

– închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;

– țineţi ferestrele închise pe toată perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;

– deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă;

– stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale;

– închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie.

RECOMANDĂRI

Pentru sugari si copii mici:

– realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă și curenți de aer;

– regimul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în aceasta perioadă;

– hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari, mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;

– copilul va fi îmbrăcat lejer, cu haine din materiale textile, vegetale, comode;

– copilul nu va fi scos din casă decât în afara perioadelor caniculare din zi și obligatoriu cu căciuliță pe cap;

– copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare (ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete și foarte bine spălate);

– mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzatoare (ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți). Se va evita consumul de cafea sau alcool și vor avea grija să mențină o igienă riguroasă a sânului, la fel și cea generală;

– la cel mai mic semn de suferință a copilului sau a mamei, aceștia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;

– se va acorda o atentie deosebită condițiilor de igienă, atât pentru copil cât și pentru mama. Copilul va purta haine și/sau scutece curate și uscate, iar mama se va îngriji de igiena riguroasă a pielii acestuia. În acest sens, copilul va fi îmbăiat cel puțin o data pe zi, și obligatoriu seara la culcare. În restul timpului i se va face toaleta locală sau ori de câte ori este nevoie.

– copiilor preșcolari li se vor face dușuri cu apă la temperatura camerei;

– se va acorda o atenție deosebită hidratării corespunzatoare a copiilor;

– copiii vor fi supravegheati în permanență, iar locul de joacă va fi amplasat la umbră, în afara orelor de caniculă, având capul protejat de pălăriuțe.

Pentru persoanele vârstnice și cu afecțiuni cronice:

– crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

– hidratarea corespunzatoare cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice, corespunzatoare (ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă și fără adaos de conservanți);

– alimentația se va baza predominant pe legume și fructe proaspete;

– se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalații frigorifice funcționale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor cu cel mai mic risc de perisabilitate;

– este interzis consumul de alcool si cafea în timpul caniculei;

– se va evita circulația pe stradă, în perioadele de vârf ale caniculei sau dacă este absolut necesar, se va folosi îmbrăcăminte ușoară din materiale vegetale precum și pălării de protecție pe cap;

– persoanele care suferă de anumite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecțiuni cronice cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune, să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;

– menținerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 dușuri zilnic.

Pentru persoanele care prin natura activităților lor depun un efort fizic deosebit:

– se recomandă dozarea efortului în functie de perioadele zilei, încercând evitarea excesului de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valurile de căldură sunt foarte mari, se va proceda la încetarea activității;

– se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzatoare (ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă, fără adaos de conservanți);

– se contraindică consumul de cafea și alcool în această perioadă;

– se recomandă utilizarea unui echipament corespunzăptor din materiale vegetale și protejarea capului de efectele căldurii excesive;

– reducerea intensității și a ritmului activităților fizice;

– asigurarea ventilației la locurile de muncă;

– alternarea efortului dinamic cu cel static;

– alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite, cu curenti de aer;

– asigurarea apei minerale adecvate (2 – 4 litri/persoana/schimb);

– asigurarea echipamentului individual de protectie;

– asigurarea de dușuri.

Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

– reducerea intensității și a ritmului activităților fizice;

– asigurarea ventilației la locul de muncă;

– alternarea efortului dinamic cu cel static;

– alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenti de aer;

– asigurarea apei minerale adecvate (2 – 4 litri/persoana/schimb);

– asigurarea echipamentului individual de protecție;

– asigurarea de dușuri.

ALIMENTAȚIE

Alimentaţia este unul dintre principalii factori care influențează sănatatea organismului uman.

Atunci când se respectă principiile unei alimentaţii corecte, beneficiile pentru sănătate sunt semnificative, fiind valabil și efectul invers: o alimentaţie greşită are consecinţe nefaste asupra organismului.

Alimentaţia ajută organismul să se adapteze mai uşor schimbărilor de mediu. Pe parcursul anului, organismul uman trece prin diverse schimbări şi are nevoi specifice, în funcție de condiţiile de mediu la care este expus. În timp ce iarna nevoia de energie este mai mare pentru a menţine temperatura corpului în condiţii de frig, vara corpul face eforturi suplimentare să îşi scadă temperatura, în primul rând prin eliminare de apă, cu pierderea unor cantităţi importante de săruri minerale. Temperaturile de vară sunt din ce în ce mai ridicate datorită radicalizării climatului, poluării şi efectului de seră, iar alimentaţia trebuie să susţină şi să uşureze procesul de adaptare.

Ce alimente sunt indicate a fi CONSUMATE pe timp de caniculă?

În meniul zilnic de vară trebuie să fie prezente toate grupele de alimente: proteine, carbohidraţi şi lipide, dar atenţie la proporţii: cât mai multe vitamine, minerale şi multă apă,

Legumele şi fructele proaspete trebuie să constituie cea mai mare parte din meniul zilnic, acestea fiind surse de vitamine, enzime, fibre şi antioxidanţi.

Aşadar, optați pentru:

– fructe: pepeni verzi şi galbeni, pere, mere, caise, mango, smochine etc.;

– legume: roşii, castraveţi, dovlecei, ardei, vinete, ciuperci, conopidă, fasole verde etc.;

– cereale integrale, orez, pâine neagra cu seminţe;

– produse lactate;

– sucuri din fructe şi legume;

– ceaiuri (verde, negru, infuzii de plante).

Cafeaua se poate consuma, limitat, cu condiţia să nu se facă abuz.

În ceea ce priveşte sucurile de fructe, acestea conţin mai mult zahăr decât fructul în sine astfel, pentru persoanele supraponderale, se recomandă consumul fructului întreg.

Produsele din lapte fermentat şi, în special, iaurtul nu trebuie să lipsească din dieta de vară. Valoarea nutriţională şi beneficiile asigurate de culturile active ale iaurtului, aportul de săruri minerale, în principal de calciu, este benefic și prin compensarea pierderilor prin transpiraţie.

De asemenea, nu uitati să beti suficientă apă!

Ce alimente se recomandă a fi EVITATE pe timp de caniculă?

– zahărul şi dulciurile rafinate;

– alimentele grase;

– mezelurile;

– pateurile;

– carnea afumată;

– produsele procesate;

– aditivii, coloranţii;

– băuturile energizante şi cele cu cofeină;

– sucurile carbogazoase.

De asemenea, nu se recomandată consumul de bere. Contrar miturilor, aceasta nu hidratatează, dimpotrivă, provoacă diureză şi atrage după sine senzaţia de sete.

Atenţie la păstrarea alimentelor pe timpul verii !

Un aspect important de avut în vedere, mai ales vara, este factorul de risc la care suntem expuşi datorită perisabilităţii ridicate. Din acest motiv, se recomandă verificarea alimentelor cumpărate care necesită păstrare la rece (dacă acestea se găsesc depozitate în spaţii refrigerate). Ele trebuie transportate în cel mai scurt timp, păstrandu-le eventual în sacoșe termoizolante, portbagajul maşinii poate fi foarte încins de soare, iar unele alimente se pot degrada rapid.

Recomandări pentru situațiile de cod roșu

– reduceti deplasările la cele esențiale;

– nu vă deplasați în intervalul orar 11.00-17.00;

– nu consumați alcool;

– în cazul afecțiunilor cronice, afate sub tratament medicamentos, administrați-vă medicamentele în mod regulat, cu multă apă;

– nu scoateți copiii sub 3 ani afară decât dimineața devreme (cel târziu până la ora 9.00) și seara (după ora 20.00);

– evitați mâncărurile grele și mesele copioase;

– consumați lichide 2- 4 litri /zi.

(Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași/FOTO radioiasi.ro)