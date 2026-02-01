Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km

Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km

Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 08:28

Pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Moldova Nouă, a apărut, ieri, o pată de poluare pe o lungime de 2 km.

O echipă de intervenţie a Administraţiei Bazinale de Apă Banat a prelevat probe din apă, iar analizele de laborator au arătat că este vorba despre produse petroliere.

Navele care circulă pe Dunăre au obligaţia să colecteze apa uzată de la bord, aşa numita apă santină şi să o descarce pentru epurare în porturi, dar în cazul acesta ea a fost deversată în fluviu şi, în asemenea cazuri, este greu de identificat responsabilul pentru poluare, a transmis Administraţia.

Angajaţii de la Apele Române şi pompieri ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin au intervenit cu material absorbant, care a fost împrăştiat la suprafaţa apei pentru a reţine poluantul şi a limita răspândirea lui.

Nu a fost constatată mortalitate piscicolă.

Rador

Etichete:
Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 11:14

Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice

Guvernul a aprobat vineri o ordonanţă prin care amână până la 1 iunie obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice...

Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice
Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 11:01

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni, 2 februarie, de la ora 16:00, pentru prima sesiune parlamentară din acest an. Până la...

Senatul și Camera Deputaților sunt convocate luni pentru prima sesiune parlamentară din acest an
METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 10:30

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 31-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod galben de ger în mai multe județe din România
Proiect: 33 de medicamente noi – pe lista de compensate şi gratuite
Naţional sâmbătă, 31 ianuarie 2026, 07:30

Proiect: 33 de medicamente noi – pe lista de compensate şi gratuite

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri punerea în transparenţă publică a unui proiect care prevede introducerea altor 33...

Proiect: 33 de medicamente noi – pe lista de compensate şi gratuite
Naţional vineri, 30 ianuarie 2026, 06:19

Guvern/Şedinţă: Modificări referitoare la telemedicină, la examenul de obţinerea titlului de medic, la calculul accizei la tutunul pentru mestecat

Guvernul se va reuni, vineri, în şedinţă, pe ordinea de zi aflându-se mai multe proiecte referitoare, printre altele, la clarificarea cadrului...

Guvern/Şedinţă: Modificări referitoare la telemedicină, la examenul de obţinerea titlului de medic, la calculul accizei la tutunul pentru mestecat
Naţional joi, 29 ianuarie 2026, 10:11

Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 29-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

Informare meteo: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger
Naţional miercuri, 28 ianuarie 2026, 08:36

România, pe primul loc în Europa la incidenţa şi mortalitatea prin cancer de col uterin

Cu nouă cancere de col uterin diagnosticate pe zi şi şase decese, România rămâne pe primul loc în Europa la incidenţa şi mortalitatea prin...

România, pe primul loc în Europa la incidenţa şi mortalitatea prin cancer de col uterin
Naţional marți, 27 ianuarie 2026, 08:57

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, discută, în această dimineață, la Palatul Victoria cu reprezentanţii...

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch