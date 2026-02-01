Pe fluviul Dunărea a apărut o pată de poluare pe o lungime de 2 km

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 08:28

Pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Moldova Nouă, a apărut, ieri, o pată de poluare pe o lungime de 2 km.

O echipă de intervenţie a Administraţiei Bazinale de Apă Banat a prelevat probe din apă, iar analizele de laborator au arătat că este vorba despre produse petroliere.

Navele care circulă pe Dunăre au obligaţia să colecteze apa uzată de la bord, aşa numita apă santină şi să o descarce pentru epurare în porturi, dar în cazul acesta ea a fost deversată în fluviu şi, în asemenea cazuri, este greu de identificat responsabilul pentru poluare, a transmis Administraţia.

Angajaţii de la Apele Române şi pompieri ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin au intervenit cu material absorbant, care a fost împrăştiat la suprafaţa apei pentru a reţine poluantul şi a limita răspândirea lui.

Nu a fost constatată mortalitate piscicolă.

Rador