Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Parlamentul și-a reluat activitatea la nivelul comisiilor de specialitate

Parlamentul și-a reluat activitatea la nivelul comisiilor de specialitate

Parlamentul și-a reluat activitatea la nivelul comisiilor de specialitate

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 11:44

Parlamentul și-a reluat activitatea la nivelul comisiilor de specialitate, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă prima sesiune ordinară din 2026.

Pe agenda ședinței de astăzi figurează și proiectul unei legi care conține în premieră conceptul juridic de femicid.

Cele două camere ale legislativului, aflate încă în vacanță parlamentară, au programate pentru luni dezbateri în comisii asupra mai multor proiecte de lege, cum sunt cele inițiate de guvern pentru prevenirea discriminării la locul de muncă.

Potrivit documentelor, angajatorul va fi obligat să adopte un regulament intern pentru prevenirea unor astfel de manifestări.

Măsurile de protejare a salariaților trebuie aplicate în toate spațiile frecventate de aceștia, inclusiv în locurile de luat masa, vestiare sau grupuri sanitare, dar și în cazul deplasărilor activităților sociale și comunicărilor telefonice ori online care au legătură cu munca desfășurată.

Un alt proiect analizat introduce pentru prima dată în legislație conceptul de femicid și prevede pedepse de până la 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață pentru uciderea pe criterii de gen.

Documentul este semnat de peste 270 de senatori și deputați de la putere și din opoziție.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:47

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de...

Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026 (Bogdan Ivan, ministrul Energiei)
În România vremea se încălzeşte uşor
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:41

În România vremea se încălzeşte uşor

Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale...

În România vremea se încălzeşte uşor
Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget
Naţional duminică, 25 ianuarie 2026, 08:30

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget

Ministerul Finanţelor urmează să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an, în care o...

Ministerul Finanţelor va prezenta săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget
Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)
Naţional sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 09:11

Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)

Guvernul continuă să susţină financiar creşterea natalităţii şi ar putea aproba un program privind acordarea de vouchere pentru proceduri de...

Guvernul ar putea acorda vouchere de 15.000 lei pentru proceduri de fertilizare în vitro (proiect)
Naţional sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 06:36

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, în timp ce premierul Ilie Bolojan va...

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 19:10

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă. Este o propunere a...

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 18:30

Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei

Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 ar urma să înceapă pe 7 septembrie şi să se încheie pe 18 iunie 2027, potrivit unui proiect de...

Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei
Naţional vineri, 23 ianuarie 2026, 18:02

Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei

Ministerul de Finanţe este aşteptat să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an. Premierul...

Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei