Parlamentul și-a reluat activitatea la nivelul comisiilor de specialitate

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 11:44

Parlamentul și-a reluat activitatea la nivelul comisiilor de specialitate, urmând ca săptămâna viitoare să înceapă prima sesiune ordinară din 2026.

Pe agenda ședinței de astăzi figurează și proiectul unei legi care conține în premieră conceptul juridic de femicid.

Cele două camere ale legislativului, aflate încă în vacanță parlamentară, au programate pentru luni dezbateri în comisii asupra mai multor proiecte de lege, cum sunt cele inițiate de guvern pentru prevenirea discriminării la locul de muncă.

Potrivit documentelor, angajatorul va fi obligat să adopte un regulament intern pentru prevenirea unor astfel de manifestări.

Măsurile de protejare a salariaților trebuie aplicate în toate spațiile frecventate de aceștia, inclusiv în locurile de luat masa, vestiare sau grupuri sanitare, dar și în cazul deplasărilor activităților sociale și comunicărilor telefonice ori online care au legătură cu munca desfășurată.

Un alt proiect analizat introduce pentru prima dată în legislație conceptul de femicid și prevede pedepse de până la 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață pentru uciderea pe criterii de gen.

Documentul este semnat de peste 270 de senatori și deputați de la putere și din opoziție.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro