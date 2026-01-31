Ascultă Radio România Iași Live
Obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 11:14

Guvernul a aprobat vineri o ordonanţă prin care amână până la 1 iunie obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP.

Măsura oferă timp pentru adaptarea contribuabililor, dar şi pentru testarea platformei.

Tot vineri, executivul a adoptat şi un proiect care vizează executarea unor lucrări de amenajare pe râul Doftana din judeţul Prahova.

Petruţa Obrejan are detalii: ”Cele peste 115 milioane de lei vor permite reabilitarea Bazinului de Apă Curată de pe râul Doftana, dar şi realizarea altor lucrări, urmărindu-se în principal stoparea circulaţiei apelor mineralizate cu săruri sulfatice din versantul drept către albia râului Doftana, rezolvarea avariilor repetate ale conductei de aducţiune dintre bazinul de apă curată şi sistemul hidrotehnic Voila şi, nu în ultimul rând, refacerea stratului de piatră de pe taluzurile interioare.

Finanţarea se va face din fonduri de la buget, iar lucrările trebuie finalizate în 24 de luni. Guvernul a aprobat şi o ordonanţă care modifică reglementările existente în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. Potrivit ministrului dezvoltării, Cseke Attila, noile reglementări vor reduce birocrăţia, întârzierile şi practicile abuzive, care până acum au blocat sau încetinit investiţii esenţiale. Astfel, toate solicitările şi avizele vor fi comunicate electronic cu o dată certă, ceea ce înseamnă că beneficiarii şi comunităţile vor putea urmări mai uşor stadiul proiectelor.”

