(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme

Publicat de Lucian Bălănuţă, 12 decembrie 2025, 22:33

UPDATE ora 23:00 – Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a transmis că, în urma dezinfecției rețelei de apă a Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”, au fost prelevate și analizate probe microbiologice, iar rezultatele primite de la DSP Iași au evidențiat două neconformități.

El a precizat că, imediat după comunicarea acestor date, Consiliul Județean și instituțiile partenere – DSP Iași, ISU Iași, Apavital, Instituția Prefectului și Ministerul Sănătății – au început să contureze un plan de acțiune menit să prevină orice risc și să păstreze activitatea medicală în condiții de siguranță.

Potrivit lui Alexe, toate măsurile dispuse au caracter preventiv și sunt fundamentate pe recomandările specialiștilor în sănătate publică. El a subliniat că autoritățile gestionează situația cu responsabilitate și calm, iar protejarea pacienților reprezintă prioritatea absolută.

UPDATE ora 22:35 – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi pentru a evalua situația.

Şapte din opt probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă, potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iaşi, a informat vineri Ministerul Sănătăţii. Potrivit unor surse citate de Radio Iași, Ministrul Sănătății ar urma să aterizeze în scurt timp la Iași.

Potrivit sursei citate, 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depăşirea valorilor de referinţă pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în 6 din cele 8 probe a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis.

‘Pentru coordonarea directă a intervenţiei la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iaşi, unde gestionez situaţia împreună cu DSU, ISU şi Prefectul, în cadrul mecanismelor instituţionale de intervenţie’, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

La nivelul Ministerului Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: spitalele de urgenţă pentru copii din Bucureşti – ‘Grigore Alexandrescu’ şi ‘Marie Curie’, Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, precum şi alte unităţi sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienţi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi.

Aceste unităţi se află în stand-by şi sunt coordonate direct de Ministerul Sănătăţii.

‘Prioritatea este gestionarea situaţiei la nivel local, însă, dacă evoluţia nu poate fi controlată în condiţii de siguranţă maximă, sistemul este pregătit pentru intervenţie rapidă. Totodată, am dispus DSP Iaşi testarea microbiologică a pacienţilor şi a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului şi pentru a asigura intervenţii rapide, în funcţie de rezultate’, a susţinut ministrul.

Conform aceleiaşi surse, situaţia este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice şi a recomandărilor specialiştilor în sănătate publică.

