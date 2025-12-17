Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 12:40

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Spre sfârşitul acestui interval, valorile termice vor scădea uşor, dar vor rămâne în zona mediei înregistrate pentru acest moment din calendar.

După data de 22 decembrie 2025 se anunţă şi precipitaţii, sub toate formele. Aşadar, vremea va fi schimbătoare până la Crăciun, însă în apropierea acestei sărbători, vom asista la o răcire treptată.

La Braşov, vremea a fost optimă pentru pornirea instalaţiilor de zăpadă artificială pe pârtii. E vorba de Masivul Postăvarul, unde a fost generată acest tip de zăpadă tot weekendul care a trecut. Autorităţile braşovene spun că temperaturile situate între – 2 şi – 4 grade permit producerea de zăpadă artificială, care va fi stocată pe pârtii. Totuşi, în acest moment reprezentanţii Primăriei spun că nu se poate şti cu exactitate când vor fi condiţii optime pentru deschiderea domeniului schiabil în Poiana Braşov.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

