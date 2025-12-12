Meteorologii apreciază că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă până spre sfârşitul anului

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 11:12

Meteorologii apreciază că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun.

Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Astfel, în următoarele două săptămâni se anticipează o vreme mai caldă decât ar fi normal la acest moment din decembrie.

Cel mai mult se va resimţi această tendinţă în zonele montane.

Abia în săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie temperatura aerului va avea valori apropiate de normalul perioadei, la fel ca în săptămâna 5-12 ianuarie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro