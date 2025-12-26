Medicii insistă ca în perioada sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave

Ascultă Radio România Iași Live
26 decembrie 2025

Medicii insistă ca în această perioadă a sărbătorilor, ambulanţa să fie solicitată numai în situaţii cu adevărat grave.

Afecţiunile cauzate doar de consumul excesiv de mâncare, dulciuri şi băutură nu sunt considerate urgenţe, iar pentru a le evita, doctorii recomandă cumpătare şi porţii reduse de mâncare şi alcool. În plus, ei insistă pentru consumul de apă, legume şi fructe, care ajută la o digestie uşoară.

Pentru prevenirea unor grave probleme de sănătate şi a intoxicaţiilor cu alimente şi alcool, medicii recomandă populaţiei echilibru în alimentaţie. Medicul specialist în medicină de urgenţă Mihai Iuhas:

Mihai Iuhas: În perioada sărbătorilor de iarnă, toţi suntem tentaţi să exagerăm cu porţiile şi să consumăm alimente bogate în calorii şi grăsimi. Recomandarea este să avem un echilibru şi să ne bucurăm de preparatele tradiţionale, dar cu măsură. Consumul excesiv de alcool poate duce la diverse probleme de sănătate. Încercaţi să consumaţi apă în timp ce consumaţi băuturi alcoolice, iar cu dulciurile, avem tendinţa de a consuma mai multe în perioada asta, dar recomandarea ar fi să avem porţii mici din dulciurile preferate.

Din păcate, cel puţin în Sălaj, an de an ajung la spital în perioada sărbătorilor sute de sălăjeni care au mâncat sau au băut prea mult. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

