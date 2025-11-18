Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 09:54 / actualizat: 18 noiembrie 2025, 10:55

Cei peste 230 de locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, au fost evacuați ieri de autorități, dar se pot întoarce la casele lor, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

Măsura evacuării a fost luată pentru că există riscul producerii unei explozii la nava încărcată cu GPL, care a fost lovită de o dronă și a luat foc pe malul ucrainean al Dunării.

Autoritățile mai precizează că în prezent nu mai există vreun risc pentru locuitorii din Ceatalchioi, însă pentru localitatea Plauru riscul este considerat în continuare ridicat.

La bordul navei de transport GPL se observă un focar activ, iar autoritățile ucrainene intervin în continuare să-l stingă.

Noaptea trecută, în zona portului Ismail, a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectate, fiind astfel redus semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență.

Angajații Ministerului Afacerilor Interne vor sprijini persoanele evacuate să se întoarcă în siguranță la locuințele lor.

Rador/FOTO video IGSU

