Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educaţiei



Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei a lui Daniel David, ca urmare a demisiei.

Interimatul ar urma să fie preluat de prim-ministru, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

‘Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, Nicuşor Dan, propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, şi preluarea interimatului de către prim-ministrul României’, informează sursa citată.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)