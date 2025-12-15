Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 09:34

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu.

Elevii şi preşcolarii vor intra vineri, după ore, în vacanţa de iarnă care ţine până pe 7 ianuarie 2026.

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, întoarcerea la cursuri se va face joi, 8 ianuarie, iar următoarea vacanţă de o săptămână va fi în perioada 9 februarie-1 martie, în funcţie de cum a decis fiecare inspectorat şcolar judeţean şi cel al municipiului Bucureşti.

Până la finalul acestei săptămâni, învăţătorii şi diriginţii trebuie să treacă în catalog cea de-a doua notă la purtare din acest an şcolar.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)
Naţional duminică, 14 decembrie 2025, 09:23

Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)

Nivelul salariului minim pe economie va fi decis în zilele următoare, potrivit unui anunţ făcut de guvern. În ultima reuniune a Consiliului...

Majorarea salariului minim pe economie este impusă de reglementările europene (analist economic)
Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România
Naţional duminică, 14 decembrie 2025, 09:11

Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România

Este al doilea sfârşit de săptămână al iernii, în care nu se schiază pe pârtiile importante din România. Deşi în anii anterior...

Nu se schiază încă pe pârtiile importante din România
Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare
Naţional duminică, 14 decembrie 2025, 08:33

Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare

Noul mers al trenurilor a intrat astăzi în vigoare şi va fi valabil până la 12 decembrie 2026. Vor fi o serie de noutăţi în plan naţional...

Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi
Naţional sâmbătă, 13 decembrie 2025, 09:32

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat, în săptămâna pe care o încheiem, peste 2.000 de amenzi, în valoare de...

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat peste 2.000 de amenzi
Naţional sâmbătă, 13 decembrie 2025, 07:32

Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România

Institutul Naţional Cantacuzino anunţă că a detectată şi la noi în ţară tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional şi...

Tulpina virusului gripal care circulă la nivel internaţional a fost detectată şi în România
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 22:33

(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme

UPDATE ora 23:00 – Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a transmis că, în urma dezinfecției rețelei de apă a...

(UPDATE/NEWS ALERT) Ministerul Sănătăţii: 7 din 8 probe de apă analizate de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi, neconforme
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:38

Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”

Comisia Europeană reacționează la seria de comunicări publice și proteste declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”. Un...

Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”
Naţional vineri, 12 decembrie 2025, 18:31

Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii

Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de...

Lege promulgată/ Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii