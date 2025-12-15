Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 09:34

Este ultima săptămână de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu.

Elevii şi preşcolarii vor intra vineri, după ore, în vacanţa de iarnă care ţine până pe 7 ianuarie 2026.

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, întoarcerea la cursuri se va face joi, 8 ianuarie, iar următoarea vacanţă de o săptămână va fi în perioada 9 februarie-1 martie, în funcţie de cum a decis fiecare inspectorat şcolar judeţean şi cel al municipiului Bucureşti.

Până la finalul acestei săptămâni, învăţătorii şi diriginţii trebuie să treacă în catalog cea de-a doua notă la purtare din acest an şcolar.

