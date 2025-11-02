Elevii revin de luni în bănci, după o săptămână de vacanţă

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 11:25

Elevii revin de mâine în bănci, după o săptămână de vacanţă.

Potrivit structurii anului şcolar, aceştia vor urma al doilea modul de cursuri, însă doar pentru o lună şi jumătate, întrucât pe 20 decembrie începe vacanţa de iarnă.

Modulul 3 de studiu va debuta pe 8 ianuarie, imediat după sărbătoarea de Sfântul Ioan, şi va dura până în luna februarie.

În urmă cu 3 ani, structura anului şcolar a fost schimbată radical, astfel că în loc de semestre au apărut 5 module de învăţare, care alternează cu 5 vacanţe în învăţământul preuniversitar.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro