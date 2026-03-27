Ascultă Radio România Iași Live
Dâmboviţa: Patru copii şi un adult, transportaţi la spital; Planul Roşu a fost dezactivat

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 09:30

UPDATE – Patru copii şi un adult au fost transportaţi la mai multe spitale în urma accidentului din localitatea Tărtăşeşti, a informat, vineri dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

‘În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, cinci victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare, respectiv patru minori şi un adult’, anunţă ISU Dâmboviţa.

Conform sursei citate, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

‘În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane (11 copii şi doi adulţi). Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele medicale alocate la caz. Patru minori şi un adult vor fi transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare de specialitate. Trei copii vor fi aduşi la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgovişte. Aceştia sunt conştienţi si cooperanţi’, au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

Un accident în care au fost implicate un microbuz de transport elevi şi un autocamion a avut loc, vineri dimineaţă, în localitatea Tărtăşeşti, având în vedere numărul mare de persoane implicate fiind activat Planul Roşu de Intervenţie.

Pentru gestionarea situaţiei au intervenit 11 echipaje SMURD, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport persoane şi victime multiple, precum şi un punct medical avansat.

Totodată, la faţa locului au acţionat şi cinci ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, fiind alertat şi elicopterul SMURD AGERPRES/FOTO IGSU

UPDATE – Centrul Infotrafic a anunţat că microbuzul implicat în accidentul de la Tărtăşeşti este unul şcolar în care se aflau 14 elevi, din primele informaţii trei dintre ei suferind leziuni în zona capului.

‘Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi. Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00’, arată Centrul Infotrafic.

IPJ Dâmboviţa a transmis că se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. AGERPRES

Un accident în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion a avut loc, vineri dimineaţă, în localitatea Tărtăşeşti, şi având în vedere numărul mare de persoane implicate a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, informează ISU Dâmboviţa.

‘În această dimineaţă, în jurul orei 07:49 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Tărtăşeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie’, au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

Totodată, la faţa locului acţionează şi cinci ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean. De asemenea, a fost alertat şi elicopterul SMURD. AGERPRES

Etichete:
Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie
Naţional vineri, 27 martie 2026, 05:51

Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie

Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poştali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru...

Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie
Curtea Constituţională: Legile bugetului – constituţionale
Naţional joi, 26 martie 2026, 11:52

Curtea Constituţională: Legile bugetului – constituţionale

UPDATE – Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026...

Curtea Constituţională: Legile bugetului – constituţionale
Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă
Naţional joi, 26 martie 2026, 10:17

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 26-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : Conform...

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă
MApN: O dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană s-a prăbuşit în România, la 4 km de graniţă
Naţional joi, 26 martie 2026, 08:44

MApN: O dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană s-a prăbuşit în România, la 4 km de graniţă

O dronă militară a pătruns 4 kilometri în spaţiul aerian naţional şi s-a prăbuşit în apropierea localităţii Parcheş, după ce a fost...

MApN: O dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană s-a prăbuşit în România, la 4 km de graniţă
Naţional joi, 26 martie 2026, 06:41

Ordonanța privind carburanții ar putea fi adoptată într-o formă nouă

Guvernul ar urma să adopte joi ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților într-o formă nouă....

Ordonanța privind carburanții ar putea fi adoptată într-o formă nouă
Naţional joi, 26 martie 2026, 06:32

Şedinţă de guvern/OUG privind SAFE, pe agendă; ar putea să fie adoptate şi măsurile privind carburanţii

Guvernul urmează să modifice joi OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai...

Şedinţă de guvern/OUG privind SAFE, pe agendă; ar putea să fie adoptate şi măsurile privind carburanţii
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 16:58

Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027

Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul...

Roxana Mînzatu:  România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027
Naţional miercuri, 25 martie 2026, 12:40

Camera Deputaţilor: Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced – adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a...

Camera Deputaţilor: Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced – adoptat