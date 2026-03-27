Dâmboviţa: Patru copii şi un adult, transportaţi la spital; Planul Roşu a fost dezactivat

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 09:30

UPDATE – Patru copii şi un adult au fost transportaţi la mai multe spitale în urma accidentului din localitatea Tărtăşeşti, a informat, vineri dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.

‘În urma evaluării medicale efectuate la faţa locului, cinci victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare, respectiv patru minori şi un adult’, anunţă ISU Dâmboviţa.

Conform sursei citate, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

‘În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane (11 copii şi doi adulţi). Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului de către echipajele medicale alocate la caz. Patru minori şi un adult vor fi transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare de specialitate. Trei copii vor fi aduşi la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgovişte. Aceştia sunt conştienţi si cooperanţi’, au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

Un accident în care au fost implicate un microbuz de transport elevi şi un autocamion a avut loc, vineri dimineaţă, în localitatea Tărtăşeşti, având în vedere numărul mare de persoane implicate fiind activat Planul Roşu de Intervenţie.

Pentru gestionarea situaţiei au intervenit 11 echipaje SMURD, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport persoane şi victime multiple, precum şi un punct medical avansat.

Totodată, la faţa locului au acţionat şi cinci ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean, fiind alertat şi elicopterul SMURD AGERPRES/FOTO IGSU

UPDATE – Centrul Infotrafic a anunţat că microbuzul implicat în accidentul de la Tărtăşeşti este unul şcolar în care se aflau 14 elevi, din primele informaţii trei dintre ei suferind leziuni în zona capului.

‘Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi. Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00’, arată Centrul Infotrafic.

IPJ Dâmboviţa a transmis că se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. AGERPRES

'În această dimineaţă, în jurul orei 07:49 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Tărtăşeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie', au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

