Comisia Europeană reacționează la dezbaterea publică declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”

Publicat de Lucian Bălănuţă, 12 decembrie 2025, 18:38

Comisia Europeană reacționează la seria de comunicări publice și proteste declanșată de documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Un purtător de cuvânt al Executivului european a transmis, într-un răspuns adresat jurnalistului Lucian Bălănuță, că instituția „este la curent cu dezbaterea publică din România și cu relatările recente privind problemele din justiție”.

Oficialul a precizat că în acest moment „Comisia monitorizează evoluțiile legate de statul de drept în toate statele membre, inclusiv în România, prin Raportul anual privind statul de drept” și că menține „contacte regulate cu autoritățile și actorii instituționali români”.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru a verifica informațiile prezentate în investigația Recorder.

Ieri, secţia de procurori a CSM anunţă că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi în documentarul Recorder, având o poziţie diferită de judecătorii din Consiliu, care au susţinut că materialul jurnalistic reprezintă o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti”. Materialulul de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional, se arată în comunicatul procurorilor CSM. Pe de altă parte, colegii lor judecători susţin că există interese pentru distrugerea încrederii în sistem, acuzând o succesiune temporală a faptelor ce culminează cu materialul Recorder.

Peste 500 de foști și actuali magistrați s-au solidarizat până acum cu judecătorii și procurorii care au vorbit public în documentar despre disfuncționalitățile sistemului judiciar.

Lista de susținători este deschisă de procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, care și-a exprimat îngrijorarea într-o declarație acordată Radio Iași.

Kövesi a reamintit că jurisprudența CEDO garantează libertatea magistraților de a semnala abuzuri și disfuncții fără a fi sancționați pentru exprimarea lor în interes public.

Ea a avertizat că sancționarea magistraților care critică abuzurile interne reprezintă o formă de represalii menită să reducă la tăcere voci legitime.

Între timp, dezvăluirile Recorder au declanșat proteste în București, Cluj și Iași.

Documentarul Recorder a depășit 3,4 milioane de vizualizări, amplificând dezbaterea publică asupra sistemului judiciar.

(Lucian Bălănuță/ FOTO Lucian Bălănuță, Radio Iași)