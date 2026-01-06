Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 09:17

Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse şi intens solicitante în multe situaţii – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor.

Potrivit unui comunicat al Colegiului Medicilor din România transmis luni, CMR susţine plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistenţă medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect şi în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort şi complexitate al activităţii desfăşurate.

De asemenea, CMR propune evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate şi presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor.

Totodată, Colegiul Medicilor din România susţine gărzi cu o durată de 12 ore în unităţile medicale care presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, unde efortul medicilor este semnificativ crescut.

‘Această poziţie reflectă preocuparea constantă a CMR pentru protejarea şi consolidarea profesiei medicale, pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure cea mai bună îngrijire pacientului, dar şi să respecte pacientul, cât şi medicul. Situaţia gărzilor şi direcţiile enunţate mai sus au fost prezentate public de mai multe ori de către Colegiul Medicilor din România, cât şi în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanţii autorităţilor în ultimul an şi jumătate’, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Colegiul consideră, de asemenea, ca fiind necesară implicarea directă a managementului de spital, alături de autorităţile locale sau de cele responsabile, pentru a identifica soluţii, astfel încât gărzile din unităţile medicale să fie asigurate.

Pe de altă parte, trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate asumată continuu, ce implică atenţie, decizii rapide şi intervenţii în momente critice, dar şi un efort extins al medicului aflat de gardă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro