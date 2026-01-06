Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă

Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă

Colegiul Medicilor propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă

Publicat de Andreea Drilea, 6 ianuarie 2026, 09:17

Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse şi intens solicitante în multe situaţii – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor.

Potrivit unui comunicat al Colegiului Medicilor din România transmis luni, CMR susţine plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistenţă medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect şi în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort şi complexitate al activităţii desfăşurate.

De asemenea, CMR propune evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate şi presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor.

Totodată, Colegiul Medicilor din România susţine gărzi cu o durată de 12 ore în unităţile medicale care presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, unde efortul medicilor este semnificativ crescut.

‘Această poziţie reflectă preocuparea constantă a CMR pentru protejarea şi consolidarea profesiei medicale, pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure cea mai bună îngrijire pacientului, dar şi să respecte pacientul, cât şi medicul. Situaţia gărzilor şi direcţiile enunţate mai sus au fost prezentate public de mai multe ori de către Colegiul Medicilor din România, cât şi în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanţii autorităţilor în ultimul an şi jumătate’, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Colegiul consideră, de asemenea, ca fiind necesară implicarea directă a managementului de spital, alături de autorităţile locale sau de cele responsabile, pentru a identifica soluţii, astfel încât gărzile din unităţile medicale să fie asigurate.

Pe de altă parte, trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate asumată continuu, ce implică atenţie, decizii rapide şi intervenţii în momente critice, dar şi un efort extins al medicului aflat de gardă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură
Naţional marți, 6 ianuarie 2026, 07:40

Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură

Ministerul Culturii anunţă luni că, pe 15 ianuarie, va publica informaţiile privind finanţările care vor fi acordate în anul 2026, calendarul...

Ziua Culturii Naţionale deschide anul finanţărilor pentru cultură
COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 10:09

COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 10:00 – 06 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații moderate...

COD GALBEN de ninsori în cea mai mare parte din țară
ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:56

ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie

Urmează perioade cu reduceri mari la cumpărăturile online, iar ANPC avertizează că autorităţile au capacităţi limitate de intervenţie în...

ANPC avertizează asupra siguranţei cumpărăturilor online şi a capacităţii limitate de intervenţie
Astăzi se reunește comandamentul energetic de iarnă
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:43

Astăzi se reunește comandamentul energetic de iarnă

Comandamentul energetic de iarnă se reuneşte din nou astăzi pentru a evalua toate intervenţiile realizate şi urgenţele care mai există în...

Astăzi se reunește comandamentul energetic de iarnă
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:23

Infotrafic: Circulaţie în condiţii de iarnă în mai multe judeţe

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde carosabilul este parţial acoperit cu...

Infotrafic: Circulaţie în condiţii de iarnă în mai multe judeţe
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 08:21

Salvamont: 97 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. ”O zi foarte...

Salvamont: 97 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 07:46

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în acest an, se va face o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale....

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale
Naţional luni, 5 ianuarie 2026, 07:33

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA şi demararea unui proces de...

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită amânarea intrării în vigoare a Ordinului AP-STOMA