Coaliția va finaliza noua propunere de reformă a pensiilor magistraților săptămâna viitoare

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 09:53

Coaliția va finaliza noua propunere de reformă a pensiilor magistraților săptămâna viitoare, iar adoptarea acesteia până la 28 noiembrie pentru a îndeplini jalonul din PNRR, depinde de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacționa, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

CSM poate alege să tergiverseze procesul și să folosească termenul de 30 de zile sau va putea alege să dea avizul cât mai rapid pentru a ajuta România să primească cele 230 de milioane de euro din cererea 3 de plată.

Pe de altă parte, CSM, care a confirmat eșecul discuțiilor de la Cotroceni despre reforma pensiilor magistraților, susține că îndeplinirea jalonului 215 din PNRR nu depinde de modificarea regimului actual privind condițiile de pensionare pentru magistrați./

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro