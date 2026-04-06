CFR Călători va suplimenta cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor pascale

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 06:56

În perioada sărbătorilor pascale, CFR Călători va suplimenta cu vagoane trenurile de pe rutele cele mai solicitate, în special pe cele care asigură legătura dintre Bucureşti şi marile oraşe din principalele regiuni ale ţării, în funcţie de cererea de transport şi de disponibilitatea materialului rulant.

Pentru a avea o predictibilitate a cererii şi a-şi putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la fluxul de călători prognozat, compania îi sfătuieşte pe pasageri să îşi planifice din timp deplasările şi să achiziţioneze biletele în avans.

De asemenea, pentru a evita supraaglomerarea trenurilor de la orele de vârf, CFR Călători recomandă utilizarea tuturor trenurilor disponibile într-o zi de circulaţie.

