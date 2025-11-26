Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro

Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro

Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro

Publicat de Jasmina Percic, 26 noiembrie 2025, 17:09

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat astăzi contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri din Autostrada A8. Valoarea totală a celor două contracte depăşeşte un miliard de euro.

Documentele vizează loturile 1C Sărăţeni–Joseni, de 32,4 kilometri, şi 1D Joseni–Ditrău, de 14,4 kilometri.Investiţia este estimată la aproape 6 miliarde de lei şi include proiectarea şi execuţia ambelor loturi, după cum a precizat directorul CNIR, Gabriel Budescu:

Autostrada A8 este planificată să aibă aproximativ 300 de kilometri, împărţiţi în 13 tronsoane. Aceste tronsoane se află în diferite stadii de proiectare, execuţie sau licitaţie. O parte dintre secţiuni este gestionată de CNAIR, iar altele de CNIR. Printre loturile aflate deja în lucru se numără Tg. Mureş–Miercurea Nirajului şi Leghin–Tg. Neamţ. Pentru tronsoanele dintre Leţcani, Iaşi Nord şi Ungheni procedurile de licitaţie sunt încă în desfăşurare.

(Radio Iași/ FOTO CNIR)

Etichete:
CCR respinge o parte din legea pensiilor private: excepţia pentru bolnavii de cancer, declarată neconstituţională
Naţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:27

CCR respinge o parte din legea pensiilor private: excepţia pentru bolnavii de cancer, declarată neconstituţională

Parlamentul ar putea reanaliza şi finaliza în acest an legea pensiilor private, dacă va fi dată repede motivarea Curţii Constituţionale....

CCR respinge o parte din legea pensiilor private: excepţia pentru bolnavii de cancer, declarată neconstituţională
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional
Naţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:22

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost...

România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional
Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării
Naţional miercuri, 26 noiembrie 2025, 09:15

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta astăzi în Parlament Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru următorii 5 ani, care va fi...

Preşedintele Nicuşor Dan va prezenta miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a ţării
Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX
Naţional marți, 25 noiembrie 2025, 09:13

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane şi să locuiască la o familie-gazdă. Aflat în Statele Unite,...

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX
Naţional marți, 25 noiembrie 2025, 07:39

Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate

Reforma companiilor de stat cu pierderi începe cu 10 societăţi din domeniile energiei şi transporturilor. Cele două ministere de resort urmează...

Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate
Naţional marți, 25 noiembrie 2025, 06:52

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus ieri în transparenţă instituţională programele şcolare conexe pentru disciplinele din...

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal
Naţional marți, 25 noiembrie 2025, 06:50

Marţi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Astăzi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. ONU atrage atenţia, în raportul dat publicităţii cu...

Marţi este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor
Naţional luni, 24 noiembrie 2025, 10:29

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova: Concursul Vreau să povestesc, ediția a V-a și-a ales câștigătorii

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a organizat, în perioada 1 octombrie – 5 noiembrie 2025, Concursul Național de Scurte...

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova: Concursul Vreau să povestesc, ediția a V-a și-a ales câștigătorii