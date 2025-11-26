Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro

Nouă din 10 copii aflați în stare de vulnerabilitate spun că important pentru ei e să mânânce suficient și să aibă cărți și jocuri: cum arată sărăcia, în afara statisticilor

Festivalul Brazilor de Crăciun dă startul celei de-a 25-a ediții, o ediție-manifest “Foamete, să nu ai ce să mănânci când ești acasă,...