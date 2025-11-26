Autostrada A8: Două tronsoane de 47 kilometri din Transilvania, contractate cu peste 1,1 miliarde de euro

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat astăzi contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri din Autostrada A8. Valoarea totală a celor două contracte depăşeşte un miliard de euro.
Documentele vizează loturile 1C Sărăţeni–Joseni, de 32,4 kilometri, şi 1D Joseni–Ditrău, de 14,4 kilometri.Investiţia este estimată la aproape 6 miliarde de lei şi include proiectarea şi execuţia ambelor loturi, după cum a precizat directorul CNIR, Gabriel Budescu:
Autostrada A8 este planificată să aibă aproximativ 300 de kilometri, împărţiţi în 13 tronsoane. Aceste tronsoane se află în diferite stadii de proiectare, execuţie sau licitaţie. O parte dintre secţiuni este gestionată de CNAIR, iar altele de CNIR. Printre loturile aflate deja în lucru se numără Tg. Mureş–Miercurea Nirajului şi Leghin–Tg. Neamţ. Pentru tronsoanele dintre Leţcani, Iaşi Nord şi Ungheni procedurile de licitaţie sunt încă în desfăşurare.