Ambulatoriul de specialitate şi medicina de familie, priorităţi în strategia MS

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 06:50

Ambulatoriul de specialitate şi medicina de familie devin priorităţi în strategia Ministerului Sănătăţii, în încercarea de a reduce presiunea pe spitale şi de a creşte accesul pacienţilor la servicii medicale.

Ministrul de resort, Alexandru Rogobete, spune că schimbarea modului de plată este vitală pentru a încuraja consultaţiile şi serviciile medicale: Am militat mult pentru dezvoltarea medicinei de familie şi a cabinetelor de medicină de familie. Sigur că au fost făcute şi modificări legislative în acest sens. Eu cred că sunt absolut necesare şi anume inversarea plăţii per capita la 25% şi plăţii pe serviciu la 75%. Doar aşa se poate stimula acordarea de servicii medicale în cabinetul de medicină de familie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro