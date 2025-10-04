Matei Vișniec a adus „Consulatul Lunii” la Iași – lansare de carte în cadrul FITPTI

„Poezia și inocența vor salva lumea”, spune Matei Vișniec, care a adus la Iași „Consulatul Lunii”, o carte ce deschide copiilor și adulților deopotrivă o fereastră spre vis și imaginație. Lansarea volumului a avut loc la Librăria Cărturești Palas, în cadrul Festivalului Internațional pentru Publicul Tânăr.

Publicat de isoreanu, 4 octombrie 2025, 17:50

La Librăria „Cărturești” Palas, din Iași, a avut loc, astăzi, lansarea volumului „Consulatul Lunii”, de Matei Vișniec, în prezența autorului. Curatorul festivalului, Oltița Cântec, manager al Teatrului Luceafărul și criticul Daniela Șilindean au prezentat cartea apărută, în 2025, la Editura Humanitas, în colecția Humanitas Junior, iar actorii Teatrului Luceafărul au oferit publicului o lectură performativă.

Cartea este recomandată copiilor și, în aceeași măsură, adulților. Povestea ne încurajează să visăm. Poezia și inocența vor salva lumea dominată de crize și de pericolul dictaturilor. Cartea este o fereastră spre vis, spre deschidere, a explicat Matei Vișniec:

Cel care va citi cartea, oamenii care vor citi cartea, vor descoperi foarte repede o metaforă în spatele acestor cuvinte. „Consulatul Lunii” este, de fapt, Biblioteca Municipală. În fiecare oraș din România ar trebui să fie un Consulat al Lunii — ca un fel de fereastră spre vis, spre deschidere, spre imaginație. Cartea este o astfel de fereastră și, sigur, eu am creat o metaforă tocmai pentru a-i ajuta sau pentru a-i îndemna, mai ales, pe cei mici — pe copii, pe adolescenți — să regăsească drumul spre Consulatul Lunii, adică spre cartea care oferă răspunsuri la întrebări esențiale. Sigur, în cartea mea e un personaj, Adelina, care crede că biblioteca din orașul ei este, de fapt, un loc de unde poate să plece cu gândurile spre lună, spre vise, spre poezie. Cartea, însă, nu e numai despre Consulatul Lunii; este și despre o invazie de crocodili — și noi suntem invadați, pe planetă, în acest moment, și de rinoceri, și de crocodili. Și, deci, dincolo de îndemnul meu de a căuta răspunsuri în cărți, există și un alt îndemn: de a căuta spiritul critic prin carte, de a căuta libertatea prin carte, de a căuta înțelegerea lumii prin cărți.

Matei Vișniec este unul dintre cei mai cunoscuți publiciști și dramaturgi contemporani. S-a născut la Rădăuți, în județul Suceava și locuiește la Paris din 1987.

Evenimentul de astăzi a făcut parte din programul Festivalului Internațional pentru Publicul Tânăr, care continuă, la Iași, până pe 8 octombrie.