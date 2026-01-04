Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 10:02

Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin, citat de AFP.

‘În 9 ianuarie, Confederaţia prevede, în colaborare cu bisericile elveţiene, o zi de doliu naţional’, a declarat Guy Parmelin într-un interviu acordat jurnalului duminical SonntagsBlick.

În semn suplimentar de solidaritate naţională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveţia la ora 14:00 (13:00 GMT) când va începe o ceremonie de comemorare la Crans-Montana.

‘Un minut de tăcere este de asemenea prevăzut. În acest moment de reculegere, toate persoanele din Elveţia vor putea să aducă un omagiu, cu titlu personal, victimelor dezastrului’, a indicat Parmelin.

Conform primelor elemente ale anchetei, incendiul a pornit de la lumânări aprinse pe sticle de şampanie, incendiind plafonul subsolului clubului frecventat de numeroşi tineri.

În afară de utilizarea acestor lumânări, anchetatorii cercetează accesul în subsol şi spuma – un izolant acustic – care acoperea plafonul subsolului barului şi care pare să fi luat foc rapid, potrivit înregistrărilor video difuzate pe reţelele de socializare.

Autorităţile elveţiene au anunţat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, care sunt ‘suspectaţi de omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă’. AGERPRES