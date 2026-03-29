#Ucraina şi Qatar au semnat un acord de cooperare privind combaterea rachetelor şi a dronelor

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 08:30

Ucraina şi Qatar au semnat sâmbătă un acord în domeniul apărării ce include o cooperare pentru combaterea ameninţărilor legate de rachete şi drone, a anunţat Ministerul Apărării qatarez, citat de AFP.

”Acordul prevede o colaborare în domeniul tehnologic, dezvoltarea investiţiilor comune şi schimbul de expertiză în materie de luptă contra rachetelor şi sistemelor aeriene fără pilot”, a precizat ministerul, într-un comunicat difuzat cu ocazia vizitei în Qatar a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acorduri similare au fost încheiate de Kiev cu Arabia Saudită şi cu Emiratele Arabe Unite.

Aceste acorduri în domeniul apărării prevăd ”o cooperare pe zece ani” şi o producţie comună, a anunţat preşedintele ucrainean.

”Vorbim despre o cooperare pe zece ani. Am semnat deja un acord în acest sens cu Arabia Saudită, tocmai am semnat unul similar cu Qatar, tot pe zece ani”, a declarat Zelenski.

”În cursul acestor zece ani, suntem angajaţi în construirea de uzine în cele două ţări, cu lanţuri de producţie în Ucraina şi în aceste ţări” (din Golf), a adăugat el.

Ucraina încearcă să profite de expertiza sa în materie de distrugere de drone ruseşti pentru a ajuta ţările din Golf şi a trimis experţi anti-drone în regiune, în special în Emiratele Arabe Unite şi în Arabia Saudită.

Ucraina îşi prezintă apărarea antidrone drept cea mai bună din lume. Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care ţările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Ucraina afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei. AGERPRES