Starea UE: Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume, declară preşedinta Comisiei Europene

Foto: Ursula von der Leyen

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 10:36

UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependenţele sunt folosite nemilos ca arme, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea preşedintei executivului UE.

”Lumea de astăzi este necruţătoare. Nu putem să ignorăm dificultăţile zilnice ale cetăţenilor UE, care simt dureros creşterea costului vieţii şi îşi fac griji pentru ziua de mâine. Pur şi simplu nu putem sta cu mâinile în sân şi să aşteptăm ca această furtună să treacă. (…) Acesta trebuie să fie momentul de independenţă a Uniunii Europene, când trebuie să hotărâm în ce fel de societate şi democraţie dorim să trăim”, a spus Ursula von der Leyen în faţa membrilor Parlamentului European.

Şefa executivului comunitar a lansat un apel la unitate şi solidaritate între statele membre UE, subliniind că este important ca Europa trebuie să fie liberă să îşi aleagă parteneriatele şi de a îşi decide propria soartă.

Dezbaterea privind starea Uniunii Europene este un moment esenţial pentru responsabilizarea Comisiei Europene faţă de reprezentanţii UE aleşi în mod democratic, promovând o Uniune mai transparentă şi mai democratică. Dezbaterea le permite eurodeputaţilor să examineze activitatea Comisiei Europene şi să contribuie la stabilirea direcţiei politicilor UE.

În acelaşi timp, acest discurs serveşte şi ca instrument de comunicare a priorităţilor Comisiei Europene către opinia publică. AGERPRES

Oana Bâlă are detalii: Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va concentra în discursul său din Parlamentul European asupra provocărilor globale cu care se confruntă Uniunea, inclusiv relaţiile cu Statele Unite ale Americii, sprijinul continuu acordat Ucrainei, apărarea şi securitatea europeană, următorul buget pe termen lung, precum şi modalităţile de protejare a democraţiei la nivel european. Este de aşteptat ca în reacţiile lor, eurodeputaţii să evalueze activitatea Comisiei şi planurile sale pentru 2026 şi în acelaşi timp să îşi prezinte propriile priorităţi. De asemenea, europarlamentarii vor dezbate cu Comisia şi cu preşedinţia daneza a Consiliului detaliile acordului comercial cu Statele Unite şi posibilele acorduri cu alte ţări. În acest context va fi abordată tema acordului încheiat cu MERCOSUR, a cărui ratificare este în curs, dar şi actualizarea convenită a acordului cu Mexicul.

Rador/FOTO Parlamentul European

