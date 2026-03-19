Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Spania va acorda Ucrainei ajutor militar de 1 miliard euro, pe parcursul acestui an

Spania va acorda Ucrainei ajutor militar de 1 miliard euro, pe parcursul acestui an

Spania va acorda Ucrainei ajutor militar de 1 miliard euro, pe parcursul acestui an

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 06:54

Spania va acorda Ucrainei un ajutor militar de 1 miliard de euro pe parcursul acestui an şi cele două ţări vor semna acorduri de coproducţie de echipamente militare.

Aflăm mai multe detalii din Spania, de la corespondentul RRA Alin Petrică: Este cea de-a patra vizită oficială pe care o face Volodimir Zelenski la Madrid, este parte dintr-un turneu european mai larg, care a inclus Franţa, Marea Britanie şi România. El vrea din partea europenilor un sprijin militar şi financiar mai rapid şi mai consistent în efortul de război împotriva agresiunii Rusiei. Dacă din partea Parisului şi Londrei a obţinut promisiunea continuării sprijinului, dinspre Madrid are şi cifre concrete. Premierul Sánchez a spus că pentru anul acesta vor fi alocaţi sprijinului militar pentru Ucraina 1 miliard de euro. Aceştia se adaugă celor 4 miliarde deja acordate de la începutul războiului până acum. Miliardul de euro este format în mare parte din ajutor militar direct: armament, muniţie, sisteme de apărare şi antrenare militari. Este un sistem pe care Spania îl foloseşte deja din ani anteriori. O altă parte din bani vine prin instrumentele UE de finanţare, mai precis prin programul SAFE, care prevede alocarea a peste 150 de miliarde pentru achiziţii militare comune ale ţărilor UE.

Aceşti bani, adunaţi cu o sumă importantă de la bugetul naţional, vor fi folosiţi în proiecte comune în domeniul industriei apărării. Deja sunt firme spaniole care au semnat contracte cu cele ucrainene pentru producţia de echipamente, în special drone, rachete şi radare. Ucraina este pregătită să împartă experienţa legată de drone, a spus preşedintele Zelenski, adăugând că industria de apărare a Spaniei are capacitate ridicată de a trimite Ucrainei radare, rachete şi alte echipamente. Înainte de întâlnirea de la Palatului Guvernamental, preşedintele ucrainean a fost însoţit de reprezentanţii industriei de armament la sediile unor mari companii din domeniul apărării din Madrid. Aici au fost semnate acordurile concrete. Unul dintre ele este cu firma TRIA, care va dezvolta un sistem de adaptare a căilor ferate ucrainene pentru a permite trenurilor din Europa să circule pe teritoriul ucrainean. Deja există prototipuri fabricate la Córdoba, care sunt implementate şi care permit garniturilor să schimbe ecartamentul.

Rador

Etichete:
