România nu va trimite trupe în Ucraina

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 12:47

România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii, după un eventual acord final sau o încetare a focului, a declarat, preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu, joi, la un post de televiziune, după ce a participat, prin videoconferinţă, la reuniunea de la Paris a ţărilor care sprijină Kievul.

Potrivit reporterului RRA, Oana Bâlă, şeful statului a explicat că multe ţări, aflate geografic în apropiere de Rusia, au o poziţie similară cu a României.

Nicuşor Dan: Aşa cum am făcut-o, vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operaţiunile de menţinere a păcii, numai că, pentru asta trebuie să ajungem la acea pace sau măcar la încetarea focului.

