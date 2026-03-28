România, locul 3 în UE privind cele mai multe decese cauzate de boli care ar fi putut fi evitate

Publicat de Andreea Drilea, 28 martie 2026, 09:39

România ocupă locul al treilea în clasamentul statelor europene cu cele mai multe decese cauzate de boli care ar fi putut fi evitate. Anual, aproximativ un milion de persoane diîn Uniunea Europeană, cu vârsta mai mică de 75 de ani, au murit din cauza unor afecțiuni care puteau fi prevenite sau tratate.

Bogdan Isopescu vine cu cele mai noi date ale Eurostat: ”În urmă cu doi ani, 375.000 de decese au fost cauzate de afecțiuni tratabile prin asistenţă medicală de calitate, iar alte 655.000 de decese au fost provocate de boli care ar fi putut fi prevenite prin intervenții eficiente de sănătate publică.

Cea mai frecventă cauză de deces în rândul afecțiunilor tratabile a fost cardiopatia ischemică, cea care poate fi și prevenită, cu un total de 145.000 de decese, adică 16,6 cazuri la 100.000 de locuitori. Pe al doilea loc se află cancerul colorectal și apoi cel de sân.

În ceea ce privește bolile prevenibile, cancerul pulmonar este principala cauză de deces, cu 135.000 de cazuri, adică 30,8 la suta de mii de locuitori. Urmează cardiopatia ischemică și apoi intoxicațiile cauzate de alcool.

Letonia înregistrează cea mai ridicată rată a mortalităţii evitabile, cu 498,5 decese la suta de mii de locuitori, urmată de Ungaria, cu 472,7. România este pe locul 3, cu 463,7 decese, care ar fi putut fi evitate prin prevenire sau tratament la fiecare sută de mii de locuitori. La polul opus, cele mai puține astfel de decese sunt în Cipru, doar 152 de cazuri la suta de mii. Urmează Luxemburg și Italia.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

