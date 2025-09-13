Ascultă Radio România Iași Live
Nepal: Parlamentul a fost dizolvat; alegerile legislative stabilite pentru 5 martie

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2025, 08:27

Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, relatează AFP.

‘La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026’, a declarat pentru AFP Kiran Pokharel, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Nepalul a pus capăt, vineri, mai multor zile de incertitudine politică după protestele care au forţat demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli, odată cu numirea fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, ca şef al guvernului interimar, prima femeie care ocupă această funcţie în istoria ţării, notează EFE.

Ţara a petrecut trei zile într-un vid de putere, în timp ce parlamentul cerea o soluţie constituţională şi sectoare ale societăţii civile avertizau că orice executiv în afara Constituţiei ar fi lipsit de legitimitate. Impasul a avut loc pe fondul unei creşteri a tensiunilor. Protestele, declanşate după blocarea a 26 de reţele sociale pe 4 septembrie, s-au soldat cu cel puţin 51 de morţi şi peste o mie de răniţi, conform celui mai recent bilanţ oficial. AGERPRES

