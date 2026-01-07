Ascultă Radio România Iași Live
MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa; se preconizează perturbări importante în transporturi

Publicat de Andreea Drilea, 7 ianuarie 2026, 07:36 / actualizat: 7 ianuarie 2026, 8:39

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei pentru miercuri, 7 ianuarie.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis marţi AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

‘Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian. Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly’, se precizează în comunicat.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly) şi ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare, pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile.

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică pe pagina de internet www.meteofrance.com.

MAE precizează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă: Consulatul General al României la Paris: +33680713729; Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164; Consulatul General al României la Lyon: +33643627736; Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

