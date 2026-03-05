La Teheran s-au auzit mai multe explozii în a 6-a zi de război

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 11:03

Armata israeliană a anunţat că a lovit peste noapte un lansator de rachete balistice în nordul Iranului, care era pregătit să tragă asupra Israelului.

Forţele israeliene spun că au distrus şi un sistem iranian de apărare aeriană în oraşul Isfahan. Şi la Teheran s-au auzit mai multe explozii în a şasea zi de război în Iran, pe care represaliile iraniene l-au extins în tot Orientul Mijlociu.

Iranul a lansat şi el rachete asupra Israelului, iar sirenele de avertizare au răsunat din nou la Tel Aviv şi Ierusalim după o perioadă de acalmie.

Israelul a relaxat, totuşi, unele restricţii impuse publicului din cauza scăderii numărului de rachete dinspre Iran, iar un purtător de cuvânt al armatei a declarat că loviturile date stocurilor iraniene de rachete şi locurilor de lansare au dat roade.

Rador