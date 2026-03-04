Ascultă Radio România Iași Live
Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis ‘treptat’ cu începere din noaptea de miercuri spre joi

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 07:37

Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea ‘treptată’ a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.

‘După evaluările de securitate (…) am autorizat redeschiderea spaţiului aerian pe care intenţionam să-l deschidem săptămâna viitoare’, a declarat ministrul, precizând că redeschiderea se va face ‘sub rezerva’ evoluţiei situaţiei.

Într-o conferinţă de presă la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, ea a subliniat, de asemenea, că procesul se va desfăşura cu ‘mare precauţie’, cu ‘un avion pe oră în primele 24 de ore’.

Un purtător de cuvânt al ministerului a explicat pentru AFP că spaţiul aerian va fi redeschis iniţial exclusiv zborurilor de repatriere, şi nu zborurilor care pleacă de pe teritoriul israelian.

Atacurile lansate de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului sâmbătă au dus la anularea în cascadă a zborurilor către Orientul Mijlociu din cauza închiderii spaţiilor aeriene din regiune. AGERPRES

