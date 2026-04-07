Gazele naturale s-au scumpit în Europa, după ce Trump a ameninţat cu escaladarea războiului din Iran

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 10:44

Preţul gazelor naturale a crescut uşor în Europa, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că întregul Iran ar putea fi distrus marţi seară, avertizând Teheranul că trebuie să încheie un acord până atunci sau riscă să suporte consecinţele, transmite Bloomberg.

În jurul orei 8:21 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 1,5%, până la 50,80 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), după ce au înregistrat un salt de peste 55% de la începutul războiului din Iran.

Luni seara, Trump a declarat că armata americană ar putea distruge ‘fiecare pod din Iran până mâine seară, ora 12:00’, dacă Iranul nu ajunge la un acord până la termenul limită de marţi, ora 20:00. De asemenea, centralele electrice din Iran vor fi ‘aruncate în aer şi nu vor mai fi folosite niciodată’, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Iranul a avertizat că va răspunde la astfel de atacuri prin intensificarea propriilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, o mişcare care ar putea reduce şi mai mult aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

În ceea ce priveşte Europa, restricţiile prelungite riscă să complice eforturile de reumplere a depozitelor de gaze, care acum sunt la puţin peste 28% din capacitate, înainte de iarna viitoare. Chiar dacă, în mod normal, cea mai mare parte a gazului din Orientul Mijlociu merge către Asia, perturbările continue din Orientul Mijlociu ar putea intensifica concurenţa pentru un livrări limitate de gaze naturale lichefiate.

Potrivit traderilor, Iranul nu a permis încă trecerea niciunei nave încărcate cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele săptămâni, o interdicţie care riscă să exacerbeze penuriile globale. Petrolierele şi alte nave au trecut prin strâmtoare, de obicei cu permisiunea Iranului, în timp ce o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze lichefiate rămâne întreruptă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă 

