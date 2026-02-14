Ascultă Radio România Iași Live
Donald Trump: Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 08:32

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, afirmând că Rusia dorește să ajungă la un acord în contextul războiului din Ucraina.

Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel va rata o oportunitate extraordinară. Trebuie să se miște„, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, relatează REUTERS preluată de RADOR RADIO ROMÂNIA.

