Conferinţa de Securitate de la Munchen: SUA sunt pregătite să ‘reinstaurareze ‘ordinea mondială, afirmă Marco Rubio

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 11:01

Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la ”reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineaţă secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmit AFP şi Reuters.

”Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supravieţui”, a spus Rubio în discursul său, adăugând că SUA ”vor fi mereu un copil al Europei”.

El a subliniat că SUA nu încearcă ”să divizeze, ci să revitalizeze” alianţa transatlantică. Potrivit secretarului de stat american, Washingtonul nu doreşte ca aliaţii lui să fie slabi, ci ca aceştia să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu pună la încercare SUA.

”Acţionând împreună cu Europa vom reinstaura o politică externă sănătoasă”, a promis Marco Rubio.

Pe de altă parte, demnitarul american a declarat că SUA nu ştiu dacă Rusia vrea cu adevărat să pună capăt războiului din Ucraina. El a dat asigurări că ţara sa va face totul pentru a contribui la încheierea conflictului izbucnit în urmă cu aproape patru ani.

În aceeaşi intervenţie, Rubio a denunţat Naţiunile Unite, care în opinia sa nu joacă ”niciun rol” pentru a soluţiona conflictele existente în lume.

Subiectele dezbătute la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care se va încheia duminică, includ schimbarea ordinii globale, criza din relaţiile transatlantice, războiul din Ucraina şi dosarul iranian. AGERPRES/FOTO Facebook