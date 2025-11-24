Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Luciana Antoci, consilier de stat: ”În educație, nu vor mai exista măsuri suplimentare de austeritate, iar discuția despre reduceri nu va mai fi reluată în următorii ani. Odată cu posibile recalibrări bugetare, se va putea reveni asupra unor decizii restrictive.”

Publicat de andreeadaraban, 24 noiembrie 2025, 16:05 / actualizat: 24 noiembrie 2025, 17:12

În educație nu se vor mai aplica măsuri de austeritate în următorii ani, a declarat, în emisiunea Dezbaterea Zilei, Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria premierului Ilie Bolojan, responsabilă de domeniul educației.

Oficialul a explicat că toate ajustările bugetare, care vizau acest domeniu, au fost deja realizate, iar discuțiile privind noi tăieri s-au închis definitiv.

Luciana Antoci a precizat că, în funcție de evoluția bugetului, ar putea fi reanalizată plata cu ora pentru profesorii încadrați în acest regim: Nu există niciun risc din această perspectivă.  Ceea ce educația a putut să aducă în forma de sacrificiu al domeniului de activitate educațional, în acest context de austeritate generală și din prisma limitărilor pe care le impune și contextul internațional foarte complicat, s-a închis deja. Discuția pe domeniul educației, cu privire la reduceri, nu va mai fi reluată în următorii ani, ba mai mult decât atât în măsura în care recalibrările bugetare o vor permite,  se va relua discuția privitoare la plata cu ora pentru profesorii care sunt încadrați în acest regim și evident se va reveni, dacă se va putea, ulterior și asupra altor decizii restrictive.

 

 

 

Luciana Antoci, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului, a mai declarat, pentru postul nostru de radio,  că în primăvara anului viitor este programat concursul pentru ocuparea posturilor de directori de unități de învățământ și posibil pentru inspectorii școlari:. Ea a anunțat că, odată cu aceste concursuri, se va reevalua și formula privind obligația de normă pentru aceste funcții: Din această perspectivă se va regândi formula de obligație de normă. Vom vedea în ce măsură pentru directori și inspectori numărul foarte mare de ore, reclamat deja din școli în acest moment, poate fi păstrat.Se va regândi și din perspectiva normei didactice de predare a profesorilor? Asupra normei didactice de predare nu cred că va fi o revenire, pentru că 20 de ore pe săptămână înseamnă puțin sub media europeană. Ultimul raport al OCDE reflectă faptul că media europeană este undeva mai aproape de 21 de ore pe săptămână, ceea ce înseamnă că din această perspectivă suntem, cumva, așezați.

(Andreea Daraban/ FOTO Radio Iasi)

 

