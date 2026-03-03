Stai sigur pe net: Cum își poate sprijini părintele copilul după o experiență negativă online

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 08:40

Creșterea copiilor în era digitală nu este ușoară, iar o experiență negativă online poate lăsa atât părintele, cât și copilul, cu un sentiment de teamă sau nesiguranță.

Încearcă să folosești ceea ce s-a întâmplat ca pe o oportunitate de a verifica împreună modalitățile de a rămâne în siguranță online și de a întări ideea că ești acolo pentru a-l ajuta să gestioneze orice provocare.

Revedeți regulile familiei

Discutați despre:

cu cine comunică și în ce mod

cine poate vedea ceea ce postează online

ce platforme sau tipuri de conținut poate accesa

Reamintește-i că siguranța și bunăstarea lui sunt prioritatea ta și că poate veni oricând la tine sau la un alt adult de încredere cu întrebări sau îngrijorări.

Pentru copiii mai mici: Asigură-te că aplicațiile și jocurile sunt potrivite pentru vârsta și nivelul lor de dezvoltare. Verifică setările de control parental ale furnizorului de internet și ale dispozitivelor pentru a bloca conținutul nepotrivit și a limita accesul la anumite aplicații sau site-uri.

Pentru adolescenți: Explorați împreună setările de siguranță ale platformelor, aplicațiilor și jocurilor preferate. Fii deschis în privința preocupărilor tale și ascultă ce au de spus.

Verificați setările de confidențialitate

Revizuiește setările de confidențialitate ale dispozitivelor, rețelelor sociale, jocurilor și ale altor conturi online utilizate de copil. Setările ar trebui configurate pentru a reduce la minimum colectarea de date, iar dispozitivele trebuie actualizate constant cu cea mai recentă versiune de software.

Pentru copiii mai mici: Verifică dacă doar prietenii sau membrii familiei pot comunica cu ei online.

Pentru adolescenți: Căutați împreună ce opțiuni de confidențialitate oferă platformele preferate și încurajează-i să le revizuiască și să le ajusteze periodic.

Consultă lista de verificare UNICEF privind confidențialitatea pentru părinți

Sprijiniți gândirea critică

Vorbește cu copilul despre cum să recunoască comportamentele suspecte sau dăunătoare online. Asigură-te că înțelege că toată lumea are dreptul la demnitate și respect și că comportamentele discriminatorii sau nepotrivite nu sunt niciodată acceptabile.

Pentru copiii mai mici: Explică-le că nu toți cei din mediul online sunt de încredere și că trebuie să fie atenți cu cine comunică și ce accesează. Amintește-le să vină la tine dacă simt că ceva este „în neregulă”, pentru a găsi împreună o soluție.

Pentru adolescenți: Susține-le independența în creștere și capacitatea de a lua decizii bune. Încurajează-i să reflecteze la ceea ce văd și distribuie online. Întreabă-i despre experiențele lor – dacă au simțit presiune să împărtășească informații personale sau dacă știu pe cineva care a trecut prin asta. Ce ar face dacă s-ar confrunta cu un comportament problematic online?

Implică-te activ

Tehnologia este într-o continuă schimbare, iar pe măsură ce copilul crește, și activitățile sale online evoluează. Explorați împreună noile platforme, jocuri și aplicații, ca familie. Descoperiți ce presupune fiecare, discutați subiectele relevante, învățați lucruri noi și distrați-vă împreună.

Implicarea activă în viața digitală a copilului nu doar că îl ajută să gestioneze provocările viitoare, ci și să valorifice oportunitățile pe care mediul online le oferă.