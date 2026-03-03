Pericolele invizibile din lumea digitală: Siguranța online începe acasă. Ghid esențial de confidențialitate pentru părinți

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 08:39

Rolul părinților în mediul digital este esențial și nu poate fi înlocuit de tehnologie sau de setări automate.

Verificați dispozitivele

Asigurați-vă că fiecare dispozitiv folosit de copilul dumneavoastră – inclusiv smartphone-uri, tablete, computere și dispozitive inteligente (precum jucării conectate la internet, boxe sau ceasuri inteligente) – este actualizat și rulează cea mai recentă versiune de software. Acest lucru ajută la protejarea împotriva riscurilor de securitate, precum accesul neautorizat, furtul de identitate și breșele de date.

Verificați setările de confidențialitate pentru fiecare dispozitiv, pentru a reduce la minimum datele colectate și partajate (de exemplu, locația și fotografiile) și pentru a controla accesul la cameră și microfon. Acoperiți camerele web atunci când nu sunt utilizate.

Verificați setările aplicațiilor și platformelor

Consultați secțiunea de setări a platformelor de social media, jocurilor și aplicațiilor pe care le folosește copilul. Căutați opțiunile de confidențialitate, securitate și cont pentru a gestiona cine poate vedea informațiile copilului și cine îl poate contacta.

Multe dintre aceste platforme și aplicații solicită acces la cameră, microfon, contacte, fotografii și locație. Analizați permisiunile acordate și dezactivați sau limitați accesul care pare excesiv sau nepotrivit pentru vârsta și nivelul de dezvoltare al copilului.

Activați controlul parental

Există o gamă variată de opțiuni de control parental disponibile pe multe dispozitive, platforme, aplicații, jocuri și prin furnizorii de servicii de internet. Aceste instrumente vă permit să gestionați setările de confidențialitate, să stabiliți ce tip de conținut este adecvat, să limitați timpul petrecut în fața ecranului și să controlați achizițiile online.

Încercați să vă familiarizați cu opțiunile disponibile pentru fiecare dispozitiv sau aplicație. Dacă căutați online numele dispozitivului, platformei sau jocului urmat de expresia „control parental”, veți găsi ghiduri și recomandări oferite de experți în siguranță online și de alți părinți.

Consultați site-urile dedicate siguranței online și comunitățile de părinți pentru orientare și sfaturi.

Prioritizați confidențialitatea familiei

Analizați instrumentele pe care le folosiți în familie, precum browserele de internet, furnizorii de e-mail și platformele de mesagerie. Alegeți opțiuni care previn urmărirea online, blochează reclamele și oferă un nivel ridicat de protecție a datelor.

Creați parole puternice pentru a vă securiza conturile. Atunci când este posibil, utilizați autentificarea în doi pași sau multi-factor pentru un nivel suplimentar de protecție. Luați în considerare folosirea unui manager de parole și nu împărtășiți parolele cu alte persoane.

Instalați și actualizați un program antivirus pentru a proteja dispozitivele.

Rămâneți vigilenți

Setările de confidențialitate și funcțiile asociate sunt în continuă schimbare. Setați-vă un memento pentru a verifica periodic actualizările și pentru a ajusta setările de confidențialitate atunci când este necesar.

Setările de confidențialitate și controlul parental sunt instrumente importante pentru protejarea dreptului la viață privată și pentru menținerea siguranței online. Totuși, este esențial ca cei mici să învețe să navigheze responsabil și independent în mediul digital.