Începe săptămâna dansului contemporan la Iași: „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, D.A.M.5 – INTERVIU cu Lorette Enache, conf. univ. dr. la UNAGE Iași

„Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, D.A.M., un festival al comuniunii artelor, revine, la Iași, cu ediția a V-a

Publicat de isoreanu, 9 iunie 2025, 14:16

Diseară, la ora 20,00, va avea loc, în grădina interioară a Palatului Culturii din Iași, deschiderea ediției a V-a Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”. Dansul contemporan se va afla, săptămâna aceasta, în prim-planul vieții culturale, artistice a orașului.

Conf. univ. dr. Lorette Enache, de la programul de Studii Coregrafie al Facultății de Teatru, din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, coordonatoarea festivalului, a fost invitata Ioanei Soreanu, la Radio Iași.

Ioana Soreanu: Luni, 9 iunie, începe, la Iași, Festivalul „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, pe scurt, D.A.M., așa cum s-a consacrat evenimentul, ediția a cincea. Este un festival al Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, Programul de Studii Coreografie din cadrul Facultății de Teatru. Autor, conf. univ. dr. Lorette Enache, invitată astăzi în studioul de Radio Iași. Doamna Lorette Enache, sunteți de câțiva ani cadru didactic al universității ieșene și, în acest timp, v-ați dedicat toată energia introducerii dansului contemporan pe agenda culturală a orașului. Aveți un merit însemnat în privința aceasta, ați organizat spectacole, conferințe, ați adus la Iași coregrafi importanți, teoreticieni, profesori din țară, dar și din străinătate, nu numai la D.A.M., ci și în evenimente de sine stătătoare. Care este locul dansului contemporan în spațiul artistic al unui oraș care dorește să aibă pe blazon cultura?

Lorette Enache: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur pentru faptul că sunteți mereu alături de noi, alături de tinerii coregrafi, alături de această formă de exprimare, dansul contemporan și încercând să vă răspund, mă gândesc că ar fi oportun să menționăm, mai întâi, faptul că dansul contemporan din România a avut un început imediat după anii 90, un început foarte îndrăzneț, promițător și susținut prin Festivalul „Eurodans”, organizat de către domnul Dan Brezuleanu, cu o echipă de oameni extraordinari și a putut exista acest festival reprezentativ pentru România, nu numai pentru Iași, timp de 11 ani până la dispariția domnului Dan Brezuleanu. Păcat că acest festival nu este și astăzi în derulare, dar îl voi prelua cu mare responsabilitate de la anul și voi încerca tot ceea ce și-a propus domnul Dan Brezuleanu și echipa extraordinară pe care dumnealui a avut-o în jurul său să continue lansarea și relansarea dansului independent, pentru că domnul Dan Brezuleanu a promovat și a propulsat pe scena din România tinerii coregrafi din spațiile independente.

Ioana Soreanu: Ne mai putem astăzi imagina un spațiu cultural fără dans contemporan?

Lorette Enache: Din punctul meu de vedere, nu, pentru că dansul contemporan, în momentul de față, fuzionează cu toate celelalte arte, iar dansul contemporan este una dintre manifestările de marcă. Dansul nu este numai dans, în acest moment. Noi vorbim acum despre D.A.M., ediția a V-a, o ediție care dorește să continue ceea ce își propune „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, manifestare artistică, festival al tinerilor coregrafi care au absolvit sau care încă mai sunt în sistemul educațional universitar academic și care vor avea, și deja au, un cuvânt pertinent și curajos de exprimat prin dans și prin propunerile pe care ei le au, prin licențe, prin spectacole de dizertații, prin manifestări „nonconvenționale”, prin diferite ecleraje și colaje dramaturgice și muzicale pe care ei le propun. În spațiile pe care, în acest an, le voi lărgi, am încercat să ieșim cât se poate de mult din sala de studiu și să ieșim în stradă, să ieșim în spațiile artistice ale Teatrului Național. Mulțumim, pe această cale, conducerii, domnului Busuioc și mulțumim foarte mult domnului Vladlen Babcinețchi, pentru faptul că și în acest an este o gazdă extraordinară și un partener căruia îi mulțumesc pentru deschiderea și oportunitatea de a derula și acolo activități din cadrul D.A.M. 5.

Ioana Soreanu: Aș vrea să fac și o observație, pentru că am ajuns la acest subiect. Sala ”Uzina cu Teatru” a fost întotdeauna un spațiu pe care Programul de Studii Coreografie l-a folosit, nu numai la D.A.M., l-a folosit și în alte contexte. O sală foarte importantă care trebuie să rămână sală de teatru, sala Teatrului Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, nu trebuie transformată în cafenea, ori să aibă orice altă destinație, pentru că nu doar Teatrul Național, iată și studenții de la Facultatea de Teatru folosesc această sală. Trebuia să fac această observație.

Lorette Enache: Da, și eu vreau menționez faptul că este o sală extraordinar de importantă pentru noi, pentru creatorii tineri de teatru, de dans, de spectacol. Această minunată sală pe care o putem organiza în multiple feluri, iar relația pe care Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași o are cu Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași nu este de ieri, de-alaltăieri. Sigur că noi, profesorii și studenții putem intra acolo, putem avea spectacole și în funcție de posibilitățile pe care Teatrul Național le poate oferi universității, dar întotdeauna am avut o ușă deschisă și mulțumesc pe această cale conducerii Teatrului Național.

Ioana Soreanu: Aș vrea să intrăm în amănuntele Festivalului D.A.M., ediției de anul acesta. Latura internațională, direcția internațională a acestui festival s-a dezvoltat foarte mult începând de anul trecut, când a fost invitată Compania „Preljocaj Junior”, împreună cu Guillaume Siard, coregraf și director în cadrul companiei, dar și anul acesta sunt invitați speciali în acest festival. Cine sunt aceia?

Lorette Enache: În acest an, ne vom axa pe zona de ateliere, de workshopuri și ne-am orientat către pedagogi, către coregrafi pedagogi, astfel încât am invitat o directoare de festival de dans contemporan din Israel, coregrafa Miriam Engel. Am invitat o profesoară de teatru fizic, o dramaturgă renumită de la Institutul de Arte din Barcelona, Valentina Temussi, un coregraf din Franța, Fabio Crestale, care are companie și care colaborează constant cu Opera ”Garnier” din Paris. Am invitat, de asemenea, pe directoarea Secției de Coregrafie din Conservatorul din Atena, unde și noi, în luna februarie am fost printr-un program Erasmus și acum, doamna profesoară va veni și va susține un atelier și o conferință și puteți accesa toate aceste ateliere și reprezentații, demonstrații de final în spațiile de la fosta ”Baie Turcească”, de la Sala ”Uzina cu Teatru”, de la Sala „Pogor”, Studioul „Junimea”, de la Casa ”Vasile Pogor”. Mulțumim conducerii Muzeului Literaturii Române care, de cel puțin 5 ani de zile, este alături de noi și a deschis brațele ori de câte ori am avut nevoie de o sală, de un spațiu. Ateneul Național, vom avea în cadrul Festivalului D.A.M. 5 o premieră, pe data de 14, la ora 18,00, la Sala Unirii. Un spectacol realizat de către masteranda Ancuța Macovei pe o temă de jazz. Este un spectacol surpriză pe care instituția Ateneul Național l-a cooptat, l-a produs și iată cum s-a născut o nouă colaborare între universitatea noastră și Ateneul Național. Să sperăm că acest spectacol va intra în repertoriul acestui Ateneu Național și vom avea surprize plăcute, urmărind pe scenă atât balerini ai Operei Naționale din Iași, studenți fiind și la universitatea noastră, actori de la Ateneul Național și împreună, într-o distribuție foarte frumoasă, muzicieni, împreună vor ridica sala în picioare, sper eu!

Ioana Soreanu: Invitații despre care ați vorbit vor susține atelierele care se vor încheia cu niște performance-uri. Va fi un alt performance împreună cu colegii dumneavoastră de la Muzică. Aveți o colaborare veche cu domnul profesor Stavrat, de la Percuție și publicul va putea să vadă aceste performance-uri.

Lorette Enache: Da, vom deschide festivalul D.A.M.5 cu un performance, seara la orele 20,00, în grădina interioară a Palatului Culturii. Mulțumim instituției!

Ioana Soreanu: Deci, deschiderea, luni, 9 iunie, orele 20:00, în grădina Palatului Culturii.

Lorette Enache: Vom susține un performance împreună cu conf. univ. dr. Constantin Stavrat și cu studenții dumnealui, astfel încât vom oferi publicului un spectacol pe teme muzicale românești, un spectacol tip performance care pleacă de la cultura arhaică autohtonă, de la formele arhaice primare, atât muzicale cât și de mișcare, de dans și vom pune, zic eu, într-o lumină cât se poate de interesantă, corporalitățile, sunetele, îmbinarea acestor două minunate arte, prin intervențiile sculpturale și artistice pe care le-am avut ca suport dramaturgic în realizarea momentelor coregrafice.

Ioana Soreanu: Celelalte performance-uri în alte spații vor fi, fiecare performance, într-un alt spațiu.

Lorette Enache: Da, vom avea încă în două seri, două demonstrații de tip performance și mulțumesc, din nou, domnului Vladlen Babcinețchi, astfel încă cât vom putea avea atât un spațiu, un cadru neconvențional, cât și posibilitatea de a performa în amfiteatrul exterior, din spatele clădirii Băii Turcești, în spatele grădinii, pe nocturnă, tot de la orele 20,00, astfel încât să reluăm șirul de momente în care corporalitatea, muzica, sper eu să avem și o intervenție muzicală susținută de către un artist de operă, vom avea astfel posibilitatea să punem într-o lumină cât se poate de specială și originală atât partea corporal, cât și partea de expresie, cât și partea auditivă, încercând în acest demers al nostru să promovăm această împletire a artelor și să arătăm publicului larg modalitatea tinerilor coregrafi, a tinerilor muzicieni de a intra în universul artistic împreună.

Ioana Soreanu: Programul de studii Coregrafie din cadrul Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași are deja primele rezultate. A format coregrafi care deja lucrează în diferite teatre, au diverse proiecte, sunt căutați, încep să fie cunoscuți și în mediul acesta și de public. Cu alte cuvinte, crește acest program de studii. Ați reușit să îl dezvoltați, doamna Lorette Enache.

Lorette Enache: Sper că am reușit. Ceea ce este pe piață nu mă dezamăgește, astfel încât pot menționa numele câtorva absolvenți care în momentul de față, sunt coregrafi cooptați în producțiile de teatru, și anume Alice Veliche, Radu Alexandru, Gabriel Scalschi, Andrei Tcaciuc, Georgiana Dimitrescu, Juan Cruz Luche. Încep să performeze și să creeze împreună cu regizorii care montează la diferite teatre, încep să creeze spații speciale ale „necuvântului”, ale diferitelor și multiplelor sensuri și ale altor tipuri de verbalitate.

Ioana Soreanu: Și mai este un aspect despre care vreau să discutăm. Simt eu că se formează un public. Simțiți același lucru? Acest public vine către evenimentele de dans contemporan. Sunt împătimiții de dans contemporan care caută spectacolele, care caută evenimentele și e o mare bucurie.

Lorette Enache: Ca aceste manifestări, spectacole să existe pe mai departe, nu trebuie să uităm și aspectul care doare și nu doare doar din acest an, doare de mulți ani, și anume lipsa spațiilor. Menționam, mai devreme, de acest spațiu minunat care se numește ”Uzina cu Teatru”, al Teatrului Național. Însă, el este pus la dispoziția studenților, nu și a artiștilor independenți, este firesc. Deci avem nevoie de spații pentru artiștii independenți. Și nu am spus ”spațiu”, am spus ”spații”. Așteptăm ca cei care decid în orașul acesta să-și întoarcă privirile și către artiștii independenți din toate domeniile artelor. Eu susțin această direcție a coregrafiei, a dansului contemporan și știm cu toții că împreună cu dansul, sunt celelalte arte, deci avem nevoie de această deschidere a municipalității. Iar în final, vreau să mulțumesc acelora care au făcut ca ediția a V-a să fie posibilă. Și o să încep cu prof. univ. dr. Călin Ciobotari. Apoi, mulțumesesc, de asemenea, colegilor mei, domnilor profesori Cristian Nae și Dan Acostioaei, fără de care D.A.M., din acest, nu ar fi fost posibil. Mulțumesc, dragi colegi!

Ioana Soreanu: Invităm publicul, săptămâna aceasta, la toate evenimentele din ediția a V-a a Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”. Așteptăm să vedem performance-urile, așteptâm să participăm la conferințele care vor avea loc, de asemenea, în cadrul festivalului. Vă urăm mult succes și vom fi acolo!

Lorette Enache: Vă mulțumim și vă aștepăm cu mare drag!

(Radio Iași)